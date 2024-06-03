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填一堆測驗…她面試一小時嘆「真的很麻煩」 掀全網共鳴：超沒意義

聯合新聞網／ 綜合報導
畢業求職季即將到來，許多社會新鮮人都在努力找工作、準備面試。示意圖／ingimage
畢業求職季即將到來，許多社會新鮮人都在努力找工作、準備面試。示意圖／ingimage

畢業求職季即將到來，許多社會新鮮人都在努力找工作、準備面試。近日，一名女網友在Dcard抱怨，明明在投履歷前，都已填妥基本資料，但部分公司卻很喜歡在面試時要求面試者重複填寫一堆測驗、個資，拉長時間，讓她忍不住無奈嘆「面試很麻煩」。

原PO表示，自己早已將基本資訊公布在求職網，卻常常遇到某些公司主動提出面試邀約後，要求她填寫公司內部網頁的資料，有的甚至還需做智力測驗、心理測驗，「一間公司一小時，加起來真的是不得了」。

原PO透露，之前面試某公司時，該人資提出不少奇怪的問題，包含MBTI（人格類型分類法）、運動習慣和日常作息時間等。更奇怪的是，對方與主管針對職務的敘述完全不同、工作內容描述不清，就連出差時間也講得十分模糊。

原PO指出，她最討厭人資不斷詢問前一份工作的薪資、期望薪資等問題，卻不正面回答公司願意給出的價碼。在經歷過冗長的面試後，她等了近一個月只收到感謝卡，就再無後續，忍不住無奈嘆「面試很麻煩」。

貼文一出，掀起許多網友共鳴，「我也遇過一家，當天花超多時間填他們的資料跟智力測驗，完全沒有跟主管面談到，還是不知道職務具體內容」、「超沒意義的，之前面試也遇到一堆公司要做測驗，花了三、四個小時，最後都無聲卡不然就沒上，有夠浪費時間」、「我也遇過填資料的，面試時不看作品集，只說明他們內部規則和薪水福利就沒了」、「我還遇過要做PPT報告的呢」。

Dcard MBTI 求職 薪資 面試

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