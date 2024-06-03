老鳥自主無償加班 新人準時走不合群？專家曝：責任制非公司說了算

「責任制」適用於工作性質特殊、難以以固定工時計算的職務，許多企業皆會採用。一名女網友就說，新公司的同事因為責任制都會留下來加班，而上班兩周的她，時間一到就打卡走人，不知道是否會讓人覺得不合群？貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO在Dcard發文表示，最近剛到新公司上班，第一周就發現，因採取責任制的緣故，儘管沒有加班費或補休可以領，同事仍自願加班，這讓過去總是準時下班的她很不習慣。

原PO表示，她第一天上班時，下班後還硬是等了10分鐘，眼見真的沒人離開，才受不了打卡，成為全公司第一名下班的員工，目前這樣的情形已經持續兩周了，她甚至不知道同事們到底是幾點才離開公司的，「想問大家，如果你是新人，會一開始就這麼『不合群』，自己一個人下班嗎？」

對此，有網友指出，「不要這麼奴，薪水沒有超過6萬，一律保持不爽就辭職的心態」、「前公司也是責任制，我是新人的時候還沒有那麼多事要做，看大家都還在加班，我也不知道該不該回家，結果老鳥直接跟我說：『沒事就回家吧，珍惜現在還能準時下班的時光！』」、「啊就沒什麼緊急的事，加什麼班」、「十年前妳會被定義為不合群，但現在社會氛圍已經變了，準時下班才是對的」。

另外也有過來人透露，如果發現大家都在加班，可以先查一下責任制規範，確定自己的職位、公司的條件符不符合，自己就是發現公司沒有申請後，每天準時下班。

根據《104職場力》資料顯示，專家表示，責任制在勞基法規定上必須符合相關要件，並非雇主企業單方面宣成即可施行，此外即便是適用責任制的產業，同樣享有加班費給付等權益保障，並非「責任制就沒有加班費」。