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公司強制員工交「生日禮金」！她入職不到1年已繳逾5000元 網搖頭：快逃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她的公司會要求員工上繳「生日禮金」，卻從未公開相關支出明細，讓她感到很傻眼。圖／Ingimage
一名女網友分享，她的公司會要求員工上繳「生日禮金」，卻從未公開相關支出明細，讓她感到很傻眼。圖／Ingimage

許多公司會在節日時發放禮金，不過卻有一名女網友分享，她的公司會強制員工繳交「生日禮金」，拿來發放給壽星當作福利，若有同事買房、生孩子，公司也會要求每位員工平分禮品費用，她入職不到一年，已經上繳超過5000元，對此感到很無奈。

原PO在Dcard發文指出，她入職補教業不到一年，但目前這間公司的老闆，在員工生日前，都會要求每位職員繳交「生日禮金」，並聲稱會將這些錢拿來送禮物給壽星。此外，有員工買房或生小孩，公司也會強制員工平分禮品費用。

原PO透露，最近有同事生日，公司除了收生日禮金500元之外，還加收了點心費用200元，但原PO私下詢問店家每盒點心的費用，發現竟然只要129元。她向負責收錢的同事反映，希望能將支出公開透明，對方卻要她提出來跟大家討論，畢竟繳交生日禮金的規定已行之有年，「員工有一半是主管的家人，其他資深同事也都只抱怨在心裡，要我一個菜雞直接在大家面前說不繳，也太難了吧？」

原PO表示，她目前還沒收到過禮物，因此不確定繳交的錢是否有被公司暗藏，但從入職到現在，包含好幾位員工的生日，加上有同事買房、生小孩，她已經繳交超過5000元的禮金，「跟收禮物的員工很不熟，金額也不小，上次分擔的買房禮物就接近一千元」，詢問眾人有沒有類似經歷，或適合的解決方法。

文章曝光後，網友紛紛感到傻眼，「超不合理的」、「假蛋糕真斂財」、「第一次聽到給員工的福利是用員工的錢」、「生日禮金是公司該發的，怎麼有臉跟員工要，我是來賺錢的不是來付錢的，傻眼」、「公司應負擔的費用，直接回頭找員工出資，公司賺爛了」、「本來就沒義務要出這些錢，而且感覺多出來的錢的確被吞掉了，不公開透明就很有事」、「什麼荒謬的公司還不快逃」。

有補教業過來人透露自身經歷，讓原PO作為參考，「補教+1，建議妳快逃吧，我們公司是壽星發1000元，其餘的人也會收到同樂禮金200元」、「前補教業經過，我們以前是每學期要繳600元福利金，生日當月會拿回來生日禮金600，大家繳出去的錢就是公費，可以訂飲料、員工旅遊之類的」。

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