冷眼集／政府粗糙一刀切 無助改善大缺工

新住民勞參率高於本國人，又吃苦耐勞，許多長照現場都有她們的身影，政府推動「新南向政策」，新住民更具有語言優勢，是東南亞語系的導遊現成人力，政府政策卻粗糙地一刀切，將入籍新住民視為無須就業服務資源的本國人，淪為雙輸。

內政部五年進行一次「新住民生活需求調查」。據一○七年調查指出，新住民勞參率達百分之七十點九二，遠高於國人的百分之五十九，失業率百分之一點二二也遠低於國人，但調查也提及，新住民對工作要求較低，也願意接受條件較差、時間彈性的工作。

調查也發現，百分之十七點七新住民在求職過程遭遇困擾，其中，東南亞及其他國家配偶遭遇的最大困擾是語言溝通能力、中文識字及書寫能力。在職場，有百分之廿八點三曾遭遇困擾，包括薪水低、工作時間太長、中文識字及書寫能力較弱等。

就業服務需求上，新住民最希望能免費參加職業訓練，占百分之廿點五，第二是參訓期間享有職業生活津貼，占百分之十二點二，但是這兩項，正好就是已經歸化新住民被排除適用的就業服務。

大缺工時代，為解決勞動力短缺難題，政府把眼光放在拉抬婦女、中高齡勞動參與率，其實新住民的勞參率高，若能提供更友善、完整的就業服務資源，他們將會是台灣堅實的勞動力來源，想改善大缺工，先鬆綁「促進新住民就業補助作業要點」吧！