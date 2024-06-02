聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／政府粗糙一刀切 無助改善大缺工

聯合報／ 記者葉冠妤

新住民勞參率高於本國人，又吃苦耐勞，許多長照現場都有她們的身影，政府推動「新南向政策」，新住民更具有語言優勢，是東南亞語系的導遊現成人力，政府政策卻粗糙地一刀切，將入籍新住民視為無須就業服務資源的本國人，淪為雙輸。

內政部五年進行一次「新住民生活需求調查」。據一○七年調查指出，新住民勞參率達百分之七十點九二，遠高於國人的百分之五十九，失業率百分之一點二二也遠低於國人，但調查也提及，新住民對工作要求較低，也願意接受條件較差、時間彈性的工作。

調查也發現，百分之十七點七新住民在求職過程遭遇困擾，其中，東南亞及其他國家配偶遭遇的最大困擾是語言溝通能力、中文識字及書寫能力。在職場，有百分之廿八點三曾遭遇困擾，包括薪水低、工作時間太長、中文識字及書寫能力較弱等。

就業服務需求上，新住民最希望能免費參加職業訓練，占百分之廿點五，第二是參訓期間享有職業生活津貼，占百分之十二點二，但是這兩項，正好就是已經歸化新住民被排除適用的就業服務。

大缺工時代，為解決勞動力短缺難題，政府把眼光放在拉抬婦女、中高齡勞動參與率，其實新住民的勞參率高，若能提供更友善、完整的就業服務資源，他們將會是台灣堅實的勞動力來源，想改善大缺工，先鬆綁「促進新住民就業補助作業要點」吧！

新住民 語言

延伸閱讀

美長照需求日增 缺工情況卻遲遲難解 主因待遇太差

林淑芬拳打麥玉珍 民眾黨：像告訴新住民別以為我們一樣

疫後缺工方案試辦將滿一年 擬轉型常態化專案

疫後改善缺工上路1年 擬轉型常態化協助產業

相關新聞

懲罰？新住民入籍 就業補助被排除

為協助就業，勞動部訂有「促進新住民就業補助作業要點」，提供臨時工作津貼、職業訓練生活津貼、僱用獎助、求職交通補助金等，但...

冷眼集／政府粗糙一刀切 無助改善大缺工

新住民勞參率高於本國人，又吃苦耐勞，許多長照現場都有她們的身影，政府推動「新南向政策」，新住民更具有語言優勢，是東南亞語...

同事上班「只打招呼不聊天」？引一票狂讚：最好的工作狀態

同事間相處模式大不同，有些人喜歡與同事打好關係，但也有不少人認為，與同事維持公事上的交流才是最舒服的狀態。日前一名男網友描述，若某個員工會向同事問早，但在上班過程中，基本就是講公事，他好奇，大家會喜歡這樣的上班情況嗎？貼文發布瞬間引發討論。

錄取沒去報到！事後詢問「能回去任職」嗎？網見1關鍵全支持

近日一名女網友發文分享，之前曾被一家很喜歡的公司錄取，但在報到不慎摔傷須休養時間一段時間，因此當時並未前去報到，不過現在傷勢好了許多，眼見該公司還在徵同一職缺，她好奇如果再次詢問公司能否任職是否合適，貼文一出引發網友討論。

跳槽面試提薪水多10%！人資竟「反嗆1句」 內行人揭薪資行情：別被唬爛

許多人為了拿到更好的薪資待遇，會利用跳槽來爭取加薪。對此，一名網友指出，朋友近日想離職跳槽新公司，面試時向人資提出加薪10%的要求，竟被反嗆「只在意薪水恐不利職涯發展」，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

勞動部砸4.76億穩定花蓮勞工就業！雇主辦訓可領穩僱獎勵

0403地震重創花蓮產業，勞動部「中華民國113年4月3日花蓮震災受影響嚴重事業單位穩定僱用訓練獎勵計畫」明天上路，將專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。