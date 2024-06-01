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同事上班「只打招呼不聊天」？引一票狂讚：最好的工作狀態

聯合新聞網／ 綜合報導
同事間相處模式大不同，不少人認為，與同事維持公事上的交流才是最舒服的狀態。示意圖，非當事人/ingimage
同事間相處模式大不同，不少人認為，與同事維持公事上的交流才是最舒服的狀態。示意圖，非當事人/ingimage

同事間相處模式大不同，有些人喜歡與同事打好關係，但也有不少人認為，與同事維持公事上的交流才是最舒服的狀態。日前一名男網友描述，若某個員工會向同事問早，但在上班過程中，基本就是講公事，他好奇，大家會喜歡這樣的上班情況嗎？貼文發布瞬間引發討論。

男網友在Dcard發文分享，如果公司內有位員工，平常會主動向遇到的同事打招呼，但在上班過程中碰到的話，就只是點頭示意，和共事的同事也只聊工作上的事，若有空閒時間才可能會稍微閒聊一下。而面對同辦公室卻沒交集的同事，則可能連續幾天都不會講到話。

原PO表示，這個人下班時也不會告知所有辦公室內的所有人，但會和座位旁的同事說一聲，或是跟在路上碰到的同事道別，但其他同事則完全不一樣，有些人更像是到公司交朋友、聊天，因此他好奇，「你們喜不喜歡自己像這樣的上班情形？如何看待這樣的同事？」

貼文發布後，網友一面倒認為這樣的相處模式很好，「過來人的經驗告訴你，工作久了就覺得這樣的狀態是最好的」、「我就是這樣，我覺得很舒服，通常同事打聽私人的事情我還會有點不開心」、「我超愛，同事之間的社交就是在耗能」、「我覺得沒不好耶，畢竟是去上班不是交朋友的，就算變朋友應該也是離職後的事」、「這樣最好啊，上班同事，不是公事就不想多談，各司其職，下班不認識」。

Dcard 社交 職場

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