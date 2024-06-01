錄取沒去報到！事後詢問「能回去任職」嗎？網見1關鍵全支持

近日一名女網友發文分享，之前曾被一家很喜歡的公司錄取，但在報到不慎摔傷須休養時間一段時間，因此當時並未前去報到，不過現在傷勢好了許多，眼見該公司還在徵同一職缺，她好奇如果再次詢問公司能否任職是否合適，貼文一出引發網友討論。

女網友在Dcard發文，之前曾被一家喜歡的公司錄取，也有收到正式任職通知，不過卻在報到前不慎摔傷腳須休養一段時間。她本想詢問是否能延後報到，但無法給予對方準確的時間，她認為不該讓公司浪費時間等她，無奈之下只能向公司解釋原委，並取消報到手續。如今傷勢大好，她留意到該公司現在還在徵人，因此好奇詢問，若向公司提出自己想回去任職會不會不合適？

貼文一出，網友紛紛鼓勵她，「可以，直接說當初有面試過，也有收到錄取通知，目前看職缺還開著，加上身體也好了很多，不曉得可不可以再次給你機會」、「如果當初有留聯絡方式，可以直接去問問看啊！大不了再面一次而已」、「如果是在徵才網站看到刊登職缺，可以詢問，直接說明再次應徵的理由，有問有機會。受傷的看診收據證明，也可以順便準備」。

此外，有網友指出，既然當初有說明過原因，那就可以試試，「有說明原因可以再試試看」、「如果當初有說明是什麼原因的話，應該可以再問看看，但是職缺還開著不代表沒找到人，很多公司在新人還不穩定的時候都會持續開著職缺」。