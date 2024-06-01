跳槽面試提薪水多10%！人資竟「反嗆1句」 內行人揭薪資行情：別被唬爛

許多人為了拿到更好的薪資待遇，會利用跳槽來爭取加薪。對此，一名網友指出，朋友近日想離職跳槽新公司，面試時向人資提出加薪10%的要求，竟被反嗆「只在意薪水恐不利職涯發展」，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「HR:只在意薪水恐不利職涯發展」為題，指出朋友最近想跳槽去新公司，面試時提出比現職薪水高10%的要求，沒想到竟被人資打槍，直言薪水太高，甚至還訓話「只在意薪水恐不利職涯發展」，最後也只開出和現職薪水相同的薪資待遇。

貼文一出後，多數網友紛紛吐槽表示「直接謝謝再聯絡了啦」、「笑死，福利有很好嗎？」、「直接反嗆薪水開太低，恐不利公司發展」、「沒比較多人家幹嘛跳，這人資腦袋進水？」、「10%最好會有人理」、「聽他在唬爛」、「我當初開10%都覺得太低了耶」、「另請高明」。

至於跳槽該怎麼談薪資行情？有不少內行網友透露20%起跳，紛紛表示「至少20%，好的公司一年加10%」、「一般都20%，獵人頭很多都很鳥，唬爛頂多8~10%」、「之前跳槽我開10%，人資還愣住，覺得怎麼開這麼低」、「跳槽不是30%起跳嗎，10%是要跳官將？」、「沒超過30%幹嘛要跳槽」。