免跑勞保局 e化服務系統隨時可查投保狀況

現在資方徵才花招百出，不只方式、文案要新穎，甚至有主管會親自深入年輕人團體內招募人才。近日有網友透露待業期間打遊戲耍廢，竟在遊戲中遇到正缺人手的遊戲公司副總，兩人一拍即合，網友便順利獲得新工作，他分享

2024-05-31 14:05