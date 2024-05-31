天降爽缺！他待業3個月猛玩遊戲「結識公司副總」 入職2周嗨曝：沒人管我

現在資方徵才花招百出，不只方式、文案要新穎，甚至有主管會親自深入年輕人團體內招募人才。近日有網友透露待業期間打遊戲耍廢，竟在遊戲中遇到正缺人手的遊戲公司副總，兩人一拍即合，網友便順利獲得新工作，他分享奇特經驗後引發討論。

原PO自稱是審計人員，有CIA內部稽核證照，平常較低調沉默少與同事交流，前陣子與同事在群組內大吵一架後便離職進入待業狀態。原PO指出，待業的3個月中，他每天中午起床，看半小時求職網站後就追劇、打遊戲到晚上，懶到連樓下超商都不想去，家事也不做，只要躺在沙發滑手機就會被媽媽念。

由於待業期間天天打遊戲，便加入工會，意外結識工會內一位遊戲大老，對方是台資公司在陸子公司的業務副總，剛好廠內缺一位能達到台灣母公司做賬要求的台籍會計，便熱心幫他修改履歷並直接遞給人事，後來原PO也順利入職。

原PO表示，如今已到職2周，由於人在台灣母公司上班，直屬財務主管卻在中國子公司，因此平時沒人管他，每年只要出差2次，下班就和大老們玩遊戲，「真的爽到飛起」。

奇遇引發網路熱議，「前份工作是管理職，我也是引薦一位公會朋友進來我部門負責網路行銷的工作」、「印象中以前好像也有那種玩魔獸找到工作的」、「我們公會裡真的有高階主管在群組徵人」、「找工作有熟人推薦真的比到處丟履歷還快」、「謝謝你，我辭職去待業了」、「先不談是不是唬爛，熟人推薦本來就很有用吧」。

但因原PO內文提到的遊戲疑似即將在台上線，不少人質疑是否為業配，「危機就是轉機，雖然我一度懷疑這篇是不是葉（業配）」、「你找到的工作就是遊戲業配」，不過仍有人認為玩遊戲遇到未來上司的機率不低，「遊戲公會本來就有很多大佬，不要不相信」、「真的，有的一個比一個威武，只是表面看不出來而已」。