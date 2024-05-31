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「提早10分鐘上班」全員打掃辦公室 她錄取拒報到：以為在學校嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，面試公司時得知上班時間需提早10分鐘到，原因竟是要打掃辦公室。示意圖/ingimage
一名網友分享，面試公司時得知上班時間需提早10分鐘到，原因竟是要打掃辦公室。示意圖/ingimage

工作範圍也包含打掃公司環境嗎？一名網友分享，面試公司時得知上班時間需提早10分鐘到，原因竟是要打掃辦公室，且「所有員工都要掃！」。儘管她順利得到工作機會，但她仍無法接受要打掃的職責，因此最後拒絕報到。文章曝光，也釣出其他苦主分享，每天要提早20分鐘到公司打掃「廁所」。

該名網友在Dcard分享，之前去一間公司面試，主管表示上班時間為8:50至18:00，原po好奇為何要提早10分鐘上班，「為什麼是08:50，不是09:00？」，主管則解釋要先來打掃，並強調「所有員工都要掃」。

原po對此規定感到相當困惑，「我又不是應徵清潔人員，為什麼要幫公司打掃？以為在學校要做打掃工作嗎？」。原po指出，這並非她首份工作，在以往的工作經驗中，她並不需要負責打掃工作，最多只需要將自己座位上的垃圾拿去垃圾桶丟。

原po透露，儘管早就聽說過有些公司，真的會要求員工做清潔工作，當自己真的遇到時還是不能接受，因此「後來也沒答應報到」，但也好奇「大家上班的地方都要做打掃工作嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「基本上要員工打掃的公司可以走了，連請約聘清潔工都付不起，不用期待能拿到多好的薪水跟分紅獎金」、「不入流的公司才會要員工打掃，不要去這種公司做賤自己」、「上班時間打掃可以接受，但要提早來我就不能接受了，沒算薪水還要打掃，我寧願不幹」。

也釣出不少過來人分享經驗，「遇過很多間都要打掃，還有一間每天都要打掃，掃完還要簽名紀錄，做了兩週受不了就離開了」、「待過8:30上班 卻要求8:10分到，來公司掃廁所跟掃地拖地的，而且是大公司甚至還要掃男廁」、「曾經待過某中小企業每天下班留五分鐘打掃才能打卡下班」、「我待過一間最早下班的人要收全辦公室垃圾桶垃圾的，準時下班是種罪」。

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