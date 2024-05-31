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應徵台積電卻漏接面試電話 大票人笑翻：第一關就被刷掉

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。路透
台積電。路透

通常找工作的流程就是投履歷，然後等待通知面試，這時候就要多注意有無電話通知。有一名網友應徵台積電技術員，但因為漏接招募電話，不知道如何是好，擔心會因此失去機會，急忙地上網發文求助。

原PO在Dcard寫道，自己應徵台積電技術員，但前幾天下班時發現有一通未接來電，當時他正好還在上班，因為是在廠區工作，沒有額外手機，所以上班是接不到電話的，一下班看到有未接來電便趕緊回撥，不過沒有回應。原PO說自己是做2休2，雖然隔天就放假，但是也怕失去機會，因此想問大家，「請問這樣是不是會被黑名單？」

貼文一出，不少人直接斷言原PO沒機會了，「涼了吧，HR也沒那麼閒，人選太多了，你沒接就換下一個人打，你要他持續找上一個人打不現實吧」、「on call test : FAIL」、「台積DHA測試FAIL」、「已經開始面試了，你第一關就被刷掉，沒有on call魂你怎麼待下去」。

但也有人安慰他，「黑單應該不至於，正常上班時間打看看，有機會HR會接」、「之前他要錄取我的時候，我剛好人在國軍online，放風用手機的時候看已經漏接了四、五通，結果最後是直接打回老家通知我老媽」、「前陣子去完台積電技術員面試，他們那時積極到我漏接電話都會一直打來…可能要看該單位的HR有沒有這麼勤勞」、「不用怕，看你當初應徵哪裡吧，有些地方目前很缺」。

事後原PO也補充回覆留言，表示自己回撥成功，也已約時間面試，感恩鄉民們的關心跟解答。

台積電 面試

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