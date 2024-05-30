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專訪／旅宿業開放移工？ 勞長何佩珊：守住「缺工不等於低薪」底線

聯合報／ 記者葉冠妤李柏澔／台北即時報導
勞動部長何佩珊。記者林伯東／攝影
勞動部長何佩珊。記者林伯東／攝影

疫後各行各業缺工問題浮現，以旅宿業者最疾呼開放聘雇移工，交通部觀光署也進一步送案申請。勞動部何佩珊說，「缺工不等於低薪」必須守住，引進移工不能當解決缺工的唯一解方，她目標放在衝高婦女、中高齡勞參率，也會在不涉及修法為前提下，研擬如可提早上下班1小時的彈性調整工作時間。

何佩珊說，她非常能理解旅宿業的困難跟需求，但必須守住缺工不等於低薪這條線，不能把引進移工當作解決缺工唯一方案，尤其是服務業這一塊，旅宿業最缺的是房務員，房務員最多是婦女、中高齡勞動者，這是她現在想衝刺的重點，女性勞參率目前51%，希望未來一、兩年後能提升到53%。

針對促進中高齡及高齡者就業，勞動部日前已推動「55Plus壯世代就業促進措施」，針對年滿55歲以上、以及45歲以上依法退休者，若重返職場，最高可領6萬元的就業獎勵，部分工時者也提供最高3萬元就獎。除此，若雇主給予彈性調整工作時間，勞動部也將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3千元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。

婦女再就業計畫，則是針對因家庭因素離開職場180天以上的婦女提供最高3萬元的「自主訓練獎勵」、最高3萬元的「再就業獎勵」;另外，若雇主提供可調整工時的新職缺，並且雇用符合計畫資格的婦女，每雇用一人，雇主最高可領3.6萬元的「工時調整獎勵」。

何佩珊說，企業應該多參考、利用55plus跟婦女再就業計畫，這兩支計畫除提供勞工就業獎勵，也補貼企業，獎勵企業給予多一點工時調整彈性，讓有部分工時需求的婦女、中高齡及高齡者有更多的工作機會，現在不少連鎖速食餐飲集團進用中高齡婦女，代表計畫產生效果，希望未來能再擴大化。

此外，企業的職場友善態度很關鍵，但彈性調整工作時間，目前仍仰賴勞資協商。何佩珊透露，勞動部正在研擬對勞工有利的彈性工作時間，不用修法，只要修辦法就好，包括疫情期間在家工作，或是延後、提早上下班，方便勞工安排生活，也對企業有利，這是勞動部支持的，也正在研擬計畫，待具體成形後會再公開說明。

勞動部條平司司長黃維琛補充，將微調部分子法規，結合現有發展署兩支計畫資源，讓勞資更能有效調整工作時間。

何佩珊 勞動部

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