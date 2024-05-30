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專訪／失聯移工怎解？ 勞長何佩珊「立場大翻轉」提兩大解方

聯合報／ 記者葉冠妤李柏澔／台北即時報導
勞動部長何佩珊。記者林伯東／攝影
勞動部長何佩珊。記者林伯東／攝影

截至今年二月，失聯移工累計逾8.5萬人。多年來失聯移工沉疴難解，勞動部2019年曾提出修法草案，嚴懲非法容留、聘僱、媒介失聯移工的行為，前勞動部長許銘春今年4月底在立院專案報告時，也將此項作為推動項目之一，但新任勞動部長何佩珊今接受本報專訪時，立場大翻轉，她認為嚴懲雇主、仲介不是聰明的作法，也會產生民怨，加強源頭管理、提升移工勞動條件才是降低移工逃逸的兩大關鍵。

勞動部2019年曾提出就業服務法部分條文修正草案，針對非法僱用及非法媒介，由現行依每案裁罰，提高為依每人計算，並提高非法媒介罰鍰為3倍，由現行每案10萬元至50萬元罰鍰，提高為依非法媒介每人處30萬元至150萬元罰鍰，且加重相關刑責，但草案卡關行政院至今，再無動靜。而就在一個月前，許銘春在立法院衛環委員會進行專案報告時，曾重提修法一事。

但何佩珊持不同看法。她說，失聯移工幾乎已經是農業、營建業的主要勞動力，這是無法否定的事實，重懲等於把責任外推給雇主跟仲介，事實上，這也不是雇主跟仲介的錯，就是有需求，才產生這樣的行為，立法重懲雇主與仲介，不但立委不接受，對雇主與仲介也不盡公平，勞動部必須得承擔源頭管理責任，移民署則負責查緝，這是跨部會問題。

她認為，修一個法，把聘僱失聯移工的雇主罰到100萬，坦白講這不是聰明的作法，也會產生民怨，修法一定要立院支持，連自家黨籍立委都不支持了，何況在野黨委員。

她進一步說，勞動部必須在源頭管理下功夫，很可能是因為移工可能有經濟壓力，移工來源國剝削太嚴重，這需要跟來源國協商，但這不是勞動部單方作主；除此，也必須提升移工的勞動條件，大部分失聯移工都是家庭看護工，勞動部已經將家庭看護工月薪提高至兩萬元，也推動移工留才久用政策，這些都可擴大辦理，簡化、友善申請程序，申請文件多語化，當我們把移工當家人，一定降低逃跑率。

由於何佩珊日前在立院答詢時表示，家庭看護工的薪資仍有提升空間，她今天則未正面回應，僅說目前已提高至兩萬元，還需要勞資再談談看，畢業長照家庭的雇主也有很多心酸跟困難，必須勞資雙方權衡考慮。

勞動部長何佩珊今接受本報專訪，指出加強源頭管理、提升移工勞動條件才是降低移工逃逸的兩大關鍵。記者林伯東／攝影
勞動部長何佩珊今接受本報專訪，指出加強源頭管理、提升移工勞動條件才是降低移工逃逸的兩大關鍵。記者林伯東／攝影

何佩珊 勞動部 失聯 移工

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