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忌諱難解…他做殯葬業屢遭友拒進家門 網全挺：這行功德無量

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露，從事殯葬業的朋友發現有小孩的友人都會婉拒他進家裡。示意圖／ingimage
一名網友透露，從事殯葬業的朋友發現有小孩的友人都會婉拒他進家裡。示意圖／ingimage

不少人認為殯葬業高薪，只要不忌諱與往生者接觸就能賺得多，不過有些人仍會對這個行業有所顧忌。一名網友表示，從事殯葬業的朋友發現有小孩的友人都會婉拒他進家裡，於是想問問網友們，是否也會拒絕殯葬業的朋友來家裡，引起不少討論。

一名網友在PTT「女孩板」發文，他有位朋友是殯葬業，常常會接觸到往生者，朋友最近發現家裡有孩子的友人都會婉拒他去家裡，於是想問問大家，「不想讓殯葬業的朋友進家裡，正常嗎？」

網友紛紛表示，「當你需要的時候，你會發現有這行業的朋友很好」、「不會啊，這是做功德的行業，身心靈都要準備夠才能做的專業，看盡人生百態，很尊敬辛苦的」、「不會，這行好好做就是功德無量」、「就是看不起人家而已，急救醫師、安寧病房醫師也是一天到晚接觸死人，怎麼沒聽過不准醫師來家裡的？」

有網友分享有朋友是殯葬業者，有做遺體修補、化妝，對方會去他家聊天，媽過世時也是找朋友來辦理，相當專業，「每次聽他分享殯葬業工作心得，覺得是一個非常不容易的職業。半夜常臨時接到電話要去接體，可以看到各種遺體情況」。

有網友則認為，「從病毒傳染病的角度出發，的確是需要知道對方消毒」、「如果有小朋友的話會介意吧！不過很少會約家裡，都約外面吃美食」、「有些人喜酒會不希望他們來，也不歡迎他們來探病或探望新生兒」、「我有小孩，我覺得無所謂。但拒絕的人也未必是因為職業的關係啊，搞不好只是因為家裡太亂不方便」。

不過，有網友認為這行業會比一般人更注重衛生，「完全不忌諱，因為那是人家的工作，更何況古人講的行行出狀元，所以不要把任何職業分得很貴賤，如果是擔心衛生問題，人家那個行業消毒絕對比一般民眾還仔細」。

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