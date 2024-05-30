職類薪資公布 最高薪機師月領逾30萬房務員2.9萬倒數第4

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聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公布112年7月職類別薪資調查，最高薪的職業為航空駕駛員，月薪逾30萬元，是所有職類別之冠。本報資料照片
勞動部今公布112年7月職類別薪資調查，最高薪的職業為航空駕駛員，月薪逾30萬元，是所有職類別之冠。本報資料照片

勞動部今公布「112年7月職類別薪資調查」。統計結果指出，最高薪的職業為航空駕駛員，月薪逾30萬元，是所有職類別之冠，其次為精算師20萬元、醫師17萬元，而最低薪的職業則為洗滌工、熨燙工，月薪2萬9255元；其次為廢棄物收集工及回收資源分類工月薪為2萬9615元，收票員、引座員、休閒遊樂場所服務員月薪為2萬9635元。清潔及家事工作人員（含建築清潔工、房務人員）月薪也僅2萬9763元，連3萬元都不到。

為了解事業單位各職類之受僱員工人數及薪資水準，勞動部按年辦理「職類別薪資調查」，以從事工業及服務業之事業單位為調查對象，112年調查於8月間辦理，統計項目包括各職類全時受僱員工（含外籍移工，不含雇主、自營作業者、無酬家屬工作者及部分工時受僱者）人數、7月平均每人經常性薪資，及111年全年平均每人薪資所得，回收有效樣本9908家。

調查指出，去年7月底工業及服務業全時受僱員工人數802.7萬人，其中工業部門全時受僱員工人數為339.1萬人，以製造業283.6萬人占83.6%最多，服務業部門全時受僱員工人數則為463.6萬人。

進一步觀察各細職類月薪，以航空駕駛員薪資最高，月薪為31.5萬元，其次為精算師20.5萬元、醫師17.1萬元，另外，包含船舶監管人員（含引水人員）、職業運動員月薪也都超過10萬元。年薪部分，也以航空駕駛員最高，年薪352.8萬元，精算師，醫師次之、分別為339萬、234萬元，船舶監管人員（含引水人員）、電信工程師、律師也逾150萬元。

若以各行業薪資狀況觀察，專業人員以醫療保健及社會工作服務業（月、年薪各為7.3萬元、103.3萬元）、金融及保險業（7.2萬元、133.6萬元）、運輸及倉儲業（6.6萬元、125萬元）較高；技術員及助理專業人員以運輸及倉儲業（8.9萬元、119.7萬元）、金融及保險業（6.2萬元、107.9萬元）較高；服務及銷售工作人員也以運輸及倉儲業（6.4萬元、70.8萬元）、金融及保險業（4.9萬元、102.3萬元）較高，餘各大職類多以金融及保險業、運輸及倉儲業、出版影音及資通訊業較高。

月薪 薪資

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