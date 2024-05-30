隔壁同事散發濃烈汗味！她「9點聞到6點」超崩潰 網勸這樣做

身體發出汗臭，隨時影響他人！日前有女生在討論區發文抱怨，說公司隔壁的男生每天早上運動後才返回公司，身體散發著汗臭，「附近很明顯有一股汗味」，但對方好像沒發現自己有汗臭，她卻要忍受整天，即使戴上口罩也能聞到，「每次走過都會聞到」，希望對方正視問題，無奈地問：「如果是你會怎樣和那個男同事表達這件事？」

不少網友提出意見，「直接和他講」、「寄郵件和老闆講」、「送濕紙巾給他」，也有網友不理解公司為何能夠容忍汗臭，笑稱她應該辭去工作。

樓主在香港討論區以「隔籬同事好大陣汗味，點幫佢好？」為題發帖，表示隔壁的男同事每天跑步後才回公司，身上的汗味很濃烈，在附近經過也會聞到，「要從9點聞到6點有點難以忍受」。樓主懷疑對方不覺得自己有汗臭，她坦言有時回到公司會戴上口罩，但仍無法阻擋臭味，當對方走近便會聞到。

樓主強調不是想嘲笑同事，只是希望對方能正視汗臭問題，讓她在公司可以呼吸清新空氣。她指朋友建議向對方贈送止汗劑，或向HR反映，待公司轉達；但樓主似乎無法做出決定，因此詢問網友的意見。

許多網友留言提出意見，有人認為樓主應直接向對方反映有汗臭，或者寫郵件向上司表達意見，直指汗味臭真的難以忍受；也有網友表示可以向對方贈送大量濕紙巾、止汗劑等護膚用品，「當你收到超過2支止汗劑會有什麼想法」。不過，也有網友指責公司能夠容忍汗味大的同事，笑稱她應該辭去工作。

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文章授權轉載自《香港01》