快訊

吳桐潭為何移靈基隆？揭開太陽會與太陽聯盟的前世今生

葛斯齊揭「演藝圈最髒男星」惡行 驚爆：與2026選舉有關

上午連2起規模5以上地震 氣象署：都是0403餘震

隔壁同事散發濃烈汗味！她「9點聞到6點」超崩潰 網勸這樣做

香港01／ 撰文／安祖娜
日前有女生在討論區發文抱怨，說公司隔壁的男生每天早上運動後才返回公司，身體散發著汗臭。圖／ingimage
日前有女生在討論區發文抱怨，說公司隔壁的男生每天早上運動後才返回公司，身體散發著汗臭。圖／ingimage

身體發出汗臭，隨時影響他人！日前有女生在討論區發文抱怨，說公司隔壁的男生每天早上運動後才返回公司，身體散發著汗臭，「附近很明顯有一股汗味」，但對方好像沒發現自己有汗臭，她卻要忍受整天，即使戴上口罩也能聞到，「每次走過都會聞到」，希望對方正視問題，無奈地問：「如果是你會怎樣和那個男同事表達這件事？」

不少網友提出意見，「直接和他講」、「寄郵件和老闆講」、「送濕紙巾給他」，也有網友不理解公司為何能夠容忍汗臭，笑稱她應該辭去工作。

樓主在香港討論區以「隔籬同事好大陣汗味，點幫佢好？」為題發帖，表示隔壁的男同事每天跑步後才回公司，身上的汗味很濃烈，在附近經過也會聞到，「要從9點聞到6點有點難以忍受」。樓主懷疑對方不覺得自己有汗臭，她坦言有時回到公司會戴上口罩，但仍無法阻擋臭味，當對方走近便會聞到。

樓主強調不是想嘲笑同事，只是希望對方能正視汗臭問題，讓她在公司可以呼吸清新空氣。她指朋友建議向對方贈送止汗劑，或向HR反映，待公司轉達；但樓主似乎無法做出決定，因此詢問網友的意見。

許多網友留言提出意見，有人認為樓主應直接向對方反映有汗臭，或者寫郵件向上司表達意見，直指汗味臭真的難以忍受；也有網友表示可以向對方贈送大量濕紙巾、止汗劑等護膚用品，「當你收到超過2支止汗劑會有什麼想法」。不過，也有網友指責公司能夠容忍汗味大的同事，笑稱她應該辭去工作。

延伸閱讀：

有臭狐看耳朵就知？98%「狐仙」有這特徵　醫生建議4方法改善體味

小紅書女搭巴士去機場　斥車長以為無畀錢吼叫付錢　網民話有疑點

文章授權轉載自《香港01》

男同事 體味

延伸閱讀

小紅書攻電商 拚直播帶貨

提早回家驚見丈夫與繼妹激戰！人妻崩潰想離婚 網友：快讓所有人知道

新婚老公手機暗藏「心寒秘密」！人妻發現丈夫的另一面 網友籲快逃

帶六歲兒吃火鍋不滿被收共鍋費 他一舉動引網友砲轟

相關新聞

隔壁同事散發濃烈汗味！她「9點聞到6點」超崩潰 網勸這樣做

身體發出汗臭，隨時影響他人！日前有女生在討論區發文抱怨，說公司隔壁的男生每天早上運動後才返回公司，身體散發著汗臭，「附近很明顯有一股汗味」，但對方好像沒發現自己有汗臭，她卻要忍受整天，即使戴上口罩也能聞到，「每次走過都會聞到」，希望對方正視問題，無奈地問：「如果是你會怎樣和那個男同事表達這件事？」

公股銀行錢難賺？她入職3年想跳槽台積電 網見職位勸退：別想得太好

台積電的薪資水準優於業界，讓不少求職者趨之若鶩。近日一位在公股銀行任職的女網友，通過台積電工程部技術員的面試，她並分析兩樣工作的利弊，表示自己對於是否要進入「護國神山」仍感到猶豫…

新鮮人要選「大公司還是小公司」？ 內行曝：取決於想不想穩定

新鮮人求職期間，會猶豫要選「大公司」還是「小公司」比較好，各有優缺點，日前有過來人分享選擇要領，指出「要問自己想要穩定還是快速成長？確認之後就可以選擇要大公司還是小公司了」，但也有職場老鳥曝「看行業別更準」。

日文系畢業1年！他求職看薪水秒崩潰：決定躺平當保全

畢業季即將來臨，不少畢業生紛紛投履歷尋找工作，為步入社會做準備。一名日文系畢業的社會新鮮人表示，去應徵日文相關工作時發現，語言只是加分還需要其他專業，工作月薪甚至不到3萬，令他不禁崩潰，「還是當保全躺平好了」。

「月薪不到4萬」怎麼在北部生存？網曝用錢技巧：1年還可出國1、2次

台灣物價近年來有感飆升，雖然基本工資有調漲，但增速卻不及物價上漲的速度，因此不少人為了過上更好的生活，紛紛選擇北漂打拼。

照顧留停／商總憂不利中小企業人力調度

新任勞動部長何佩珊拋出「照顧留職停薪」制度，人力銀行認為，有助勞工紓解照顧家庭責任，也值得討論，但商總表示，中小企業人力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。