公股銀行錢難賺？她入職3年想跳槽台積電 網見職位勸退：別想得太好

台積電的薪資水準優於業界，讓不少求職者趨之若鶩。近日一位在公股銀行任職的女網友，通過台積電工程部技術員的面試，她並分析兩樣工作的利弊，表示自己對於是否要進入「護國神山」仍感到猶豫。貼文發布後，網友紛紛提出建議，也有過來人直呼：「別把技術員想得太好」。

一位網友在Dcard上發文，表示自己在公股銀行任職近三年，因為業績壓力大而萌生轉職的念頭，於是在幾天前向台積電投履歷，應徵工程部技術員，順利通過面試後，原PO收到人資詢問到職意願的電話，不過她仍感到猶豫不決。

原PO分析兩樣工作，指出雖然公股銀行對商學院來說算是不錯的出路，也有半公務員性質，但業績壓力只會越來越大，「總覺得沒辦法待一輩子」；反觀台積電技術員的福利較佳，「做二休二的話，一個月只要上班15天，加班有雙倍薪，做滿三年年薪應該也會有100」，令她十分心動，故詢問網友：「想請問有沒有人也從公股銀行跳去台積電做技術員的工作？」

貼文曝光後，有人支持原PO，表示可以趁年輕多嘗試不同職業，「去啊，不習慣想回去的話，妳再考別家銀行，只是年資重算而已」、「建議轉換跑道，大不了不適合再轉回去，趁年輕可多點嘗試」、「銀行比較好！但如果妳是真的待不下去的話就去台積看看吧」、「去啊，當初妳會投履歷就是想去，習慣就待下去了。不過很多認識老闆或工程師後沒多久就沒做了」。

不過多數人則持不同意見，勸退原PO，要她好好權衡利弊，「台積技術員一個口令一個動作，不用扛責任也不用被副理課長電，相對壓力較小。不過發展性大概就是那樣了，但往好處想錢也不少」、「技術員⋯不知道有什麼發展性，覺得妳可以想想這份新的工作，對一下份工作有什麼幫助？如果只是為了錢跟短暫的休息，那還有很多職缺選擇」、「去考其他性質公務人員阿，很多不用背業績，銀行跳技術員，是完全不同領域，需要熱忱喔，不然背SOP會很痛苦」、「如果是我，我會傾向留著，反正試用期已經過了，再怎麼逼業績，公司也不會辭掉妳，頂多考績比較差，但妳賺到的是沒有業績壓力」。

更有內行人揭露實際情況，直呼「剛離職的表示，別把技術員想得太好嘿嘿」、「我在裡面當工程技術員，年資滿六年的公股銀行沒有比100多很多嗎，我會覺得留著，想辦法轉換妳的壓力吧，個人意見」、「現在可能要五年喔，考績還不能太差才有破百（年薪），新人價26000已經三年沒漲了，要破百底薪還是要31000比較保險」。