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新鮮人要選「大公司還是小公司」？ 內行曝：取決於想不想穩定

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享任職時，「大公司、小公司選擇策略」。示意圖／ingimage
一名網友分享任職時，「大公司、小公司選擇策略」。示意圖／ingimage

新鮮人求職期間，會猶豫要選「大公司」還是「小公司」比較好，各有優缺點，日前有過來人分享選擇要領，指出「要問自己想要穩定還是快速成長？確認之後就可以選擇要大公司還是小公司了」，但也有職場老鳥曝「看行業別更準」。

一名網友在Dcard分享大公司與小公司的優缺點，指出大公司通常提供完整的晉升制度、福利，例如固定調薪制度、年終，適合喜歡穩定深耕的人。大公司的國際化程度高，如果想要獲得海外工作經驗或參與跨國項目，大公司就是更好的選擇。

原PO接著表示，小公司人少工作多，需要承擔多樣化的工作內容，就是一人當多人用，挑戰性相對大，也有助於在短時間內培養多個不同的技能和即戰力。小公司的決策過程通常更為迅速，工作氛圍也可能更為親密和非正式。如果你是創業精神旺盛的人，或者希望在職涯早期就承擔更多的責任、擁有更豐富的作品集，小公司可能更適合。

至於要選「本土企業」還是「外商公司」，原PO則表示，外商通常提供更好的薪資福利，並在多元文化和創新方面擁有一定的優勢，但通常也會要求一定的英語能力。如果你語言天賦不錯，對於在多元文化環境中工作感興趣，希望快速成長，外商可能是個不錯的選擇。

本土企業則是容易融入，尤其是語言和文化更在地化，工作溝通上障礙比較少，如果進的是傳產可能台語要比較流利，但跟外商相比起薪一般比較低，且公司文化相對比較保守，年終也會隨公司盈利狀況變動。

文章曝光後，引發網友回應「看行業吧，大公司不一定學得比較多，有時候大公司工作項目分太多，會的東西就變得單一化」、「沒經驗可以去大公司學經驗，再去小公司」、「大公司贏在資源、福利制度，小公司比較不用繁雜的流程」。

新鮮人 薪資

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