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日文系畢業1年！他求職看薪水秒崩潰：決定躺平當保全

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
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畢業季即將來臨，不少畢業生紛紛投履歷尋找工作，為步入社會做準備。一名日文系畢業的社會新鮮人表示，去應徵日文相關工作時發現，語言只是加分還需要其他專業，工作月薪甚至不到3萬，令他不禁崩潰，「還是當保全躺平好了」。

一名大學是日文系的社會新鮮人在Dcard「心情板」發文，他半工半讀挺過了大學四年，想著終於要成為社會人了，才發現自己跟沒有專業一樣，本想著要去應徵日文相關工作，但語言只是加分項目還要有其他專業，薪水也只有最低薪資。

原po崩潰表示，大學讀了4年的科系，出社會卻用不到，想存錢但工作月薪不到3萬，雖然有人曾說他可以去日本發展，但找工作的薪水只夠生存不夠生活，「還有睡到飽的假日就該偷笑了」，工作內容和要學的東西爆多，辛苦一個月薪水卻不到3萬。他不禁認為自己很廢，只想當保全躺平，「我已經被打敗了，決定躺平開心過一生了」。

網友紛紛表示，「現實就是語言技能不值錢」、「我念外語大學的第一天，校長致詞就耳提面命說『語言只是你的工具，你還要有專業進行搭配』」、「語言確實只是一個工具而已，怎麼把語言利用在工作上就是出社會要學的」、「學校科系又不是工作保證班」、「問題還是在心態跟有沒有持續精進自己能力吧」。

有網友則鼓勵原po，「我真的覺得語言也是個專業！能考到N1很厲害很厲害，只可惜現實商業世界不受用嗚嗚嗚嗚，抱抱，你很棒呢！辛苦你了」、「感同身受...跟你描述的心理狀況有八成相像，而且最讓我崩潰的是大多職場都會是女性同事包圍，自身職場相處還是跟同性比較合得來也比較沒有溝通上的壓力」。

有網友分享經驗，他剛畢業時去參加過日本就職博覽會，看了很多工作，但都不喜歡或是薪資低，「別眼高手低，能夠學到專業技能的就去做吧，只會日文那就用日文去工作不是嗎？翻譯、導遊、海外業助、客服、日文PM，選擇不是不少嗎？把崩潰的時間拿來精進自己，我剛入職每個禮拜有一天假日會自主學習，本業+副業都是同個技能，但我也只有語言的背景」、「未來在AI進步的下，語言系會更加前途坎坷…我是建議您去學技術，例如：餐飲或者機械維修或者編程或者繪畫等等，在已有技術上你還擁有外語才能擴大你的泛用性」。

新鮮人 日文 求職

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