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「月薪不到4萬」怎麼在北部生存？網曝用錢技巧：1年還可出國1、2次

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，月薪不到4萬要怎麼在北部生存？示意圖/ingimage
一名網友好奇，月薪不到4萬要怎麼在北部生存？示意圖/ingimage

北部有許多工作機會，但相對生活成本也較高，令北漂族大喊吃不消。一名任職於科技業的網友，因為同溫層很厚，不太了解科技業以外行業的薪資狀況，讓他很好奇「月薪不到4萬到底要怎麼在北部生存？」，引發網友們熱議。

該名網友在Dcard分享，自己住在新竹，目前任職科技業，每月光房租、基本開銷就花掉3萬元，還有孝親費2萬、買股票的3萬元、月薪扣掉後幾乎沒剩多少。

原po透露，問起身邊剛畢業的朋友，發現大家普遍月薪、花費都差不多，但也沒有人特別奢侈，會亂買東西。因此，原po相當納悶「那月薪不到4萬的人平常到底都怎麼生存的？尤其是在北部，物價應該比我目前在新竹高很多吧？」。

文章曝光，不少過來人分享經驗，「之前沒有40k時，雅房房租8k、吃喝玩樂壓在20k，剩下的就是存起來，大概一年可以出國1-2次，不會特別省但也沒特別奢侈」、「物慾低不難啊，『生存』不是生活，不要買衣服&雜物、聚餐、喝酒又不會死，很多東西完全可以降級或捨棄」、「我啊，月薪三萬多，租房、水電一萬三，吃飯約一萬二，購物、日常花費約一萬，剛好是月光族」。

北漂 月薪

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