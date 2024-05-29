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照顧留停／商總憂不利中小企業人力調度

聯合報／ 記者陳素玲何醒邦／台北報導

新任勞動部長何佩珊拋出「照顧留職停薪」制度，人力銀行認為，有助勞工紓解照顧家庭責任，也值得討論，但商總表示，中小企業人力調度較不易，恐造成短期人力填補困難。

yes123求職網協理楊宗斌表示，很多上班族是上有年老父母，下有子女的「三明治族」，未來夫妻可同時運用「育嬰留停」及「照顧留停」，就各自有接近一年的照顧假，方便很多。

楊宗斌認為，財源不是問題，因為就業保險費率很低，只有百分之一，既然就保基金可支應育嬰留職津貼，未來也可增加就保費率，一起支應照顧留停津貼，以化解雇主增加成本疑慮。

1111人力銀行總經理林奇葳肯定照顧留停是趨勢，員工請長期照護假，雖短期內恐造成人力吃緊，但只要透過合適的工時安排，包括彈性上下班時間以及在家工作形式，或許能減少因照護責任請長假的必要。

商總綜整業界意見，一、大型企業如遇員工特殊家庭照顧需求，可內部簽呈申請調整工時，或不給薪但保留職務短期留停。二、現行育嬰留停要求原職復職，若照顧留停也被要求恢復原職，將會造成企業更多短期人力上填補的困難。

人力 商總 工時

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