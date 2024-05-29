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照顧留停／婦團：「有薪」才能解開女性照顧束縛
婦團指出，有沒有「給薪」作為誘因，是照顧留停能不能順利推動的關鍵。新知基金會董事長、東吳社工系教授洪惠芬說，其實這很像育嬰留職的機會成本概念。
洪惠芬說，育兒是家長協力，長照則多由手足協力，誰來當主要家庭照顧者，受性別、階級交織影響，通常會指派家中收入相對低的手足，要求他離職照顧父母，這也是為什麼新住民媳婦常常成為照顧者，因為她們協商上相對弱勢，賺的錢也較少，離職顧家所損失的機會成本比較低。
正因如此，洪惠芬強調，除了給薪，還必須提高長照相關假別的所得替代率，才能鬆脫家庭以機會成本指派照顧者，不再複製階級與性別。像幾年前勞動部將育嬰留職津貼提高至八成，也放寬留停期間，男性申請人明顯增加，讓大家都能共同分擔照顧責任。
但對長照安排假的財源，民團尚無定論。家總秘書長陳景寧說，家總原期待以就業保險支應，但勞團認為就保已大量支付育嬰留停津貼，遠超過失業給付。洪惠芬則主張另闢財源，照顧風險應由全民分擔。
全產總秘書長戴國榮則說，可政府、雇主、勞工各吸收三分之一，等於勞工因照顧停職期間，還有六成多的薪資津貼，若超出卅天，後面就不支薪。無論財源怎麼找，陳景寧強調，政府需正視勞動力減少、社會變遷的嚴峻問題。
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