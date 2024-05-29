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「照顧留職停薪」 家總：拉長區間彈性給假

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
照顧離職人數每年逾十五萬人，勞動部長何佩珊規畫研議「照顧留職停薪」，解開勞工家庭照顧責任束縛。記者杜建重／攝影
照顧離職人數每年逾十五萬人，勞動部長何佩珊規畫研議「照顧留職停薪」，解開勞工家庭照顧責任束縛。記者杜建重／攝影

勞動部長何佩珊將研議「照顧留職停薪」制度，讓勞工解開家庭照顧責任束縛。提倡「長照安排假」多年的中華民國家庭照顧者總會，肯定政府終於直面當代社會問題，家總秘書長陳景寧建議，投入照顧的時間平均約九點九年，因此除了照顧前期的塊狀有薪假，也需要可拉長區間使用的彈性天數，因應各種突發狀況。

主計總處一一二年人力運用調查指出，廿五到六十四歲未就業者二八六點五萬人，其中因照顧六十五歲以上家人無法工作者占百分之五點二五，估算因照顧離職人數每年逾十五萬人。

陳景寧說，相對育嬰有明確時間點，孩子長大就離手，長照是一場看不到盡頭的馬拉松，一踩進去，少說五年、十年，照顧平均長達九點九年，許多上班族原本打算短暫離職，回家顧父母，卻再也回不去職場，因此離職長照不僅僅失去一份薪水，更可能就此斷送職涯。

陳景寧進一步說，民團提倡的長照安排假，並不鼓勵勞工辭職回家照顧，因為這對個人職涯風險高，對雇主而言，也是勞動力的減損，若仿效日本介護休業（顧老假）提供一名長者九十三天的有薪假，由子女共用、分段三次請用，期間還有百分之六十七的薪資津貼。當長輩出院回家，需要安排申請居家服務、外籍看護工甚或入住機構，待長輩狀況穩定、適應環境變動後，子女才回職場上班。

回到台灣以中小企業為主的產業特性，民團主張長照安排假為卅天的全薪假，加上一五○天彈性無薪假，陳景寧說，前一個月需要處理大量的照顧安排，後面一五○天則在十年內分攤，在家人臨時住院、跌倒時等緊急狀況時運用。

婦女新知基金會董事長、東吳大學社工系教授洪惠芬指出，公務員有兩年的無薪侍親假，但私部門若想比照辦理，勞工兩年後返回職場阻力大，建議勞動部研議照顧留停制度時，應開放彈性化、零碎化的短天期假別，才能解決突發狀況。

陳景寧也提醒，隨著社會變遷快速，兒子照顧者也變多了，男性照顧者占四成，男性勞工照顧離職的風險不亞於女性。因照顧離職的通常是四十、五十歲的成熟型勞工，對雇主而言，重聘、重訓勞工所付出的成本代價更高，尤其各行各業現在面臨缺工，呼籲雇主端不妨換個思維，留住這些勞動力。

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