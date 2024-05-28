提辭呈突遭老闆刁難 女霸氣回擊「離職三件套」引網大讚

員工在提離職前，公司的相關規定要看清楚，避免吃了悶虧。日前有位女網友表示，她提離職後，老闆不讓她在公司拿走自己的東西，幫公司買的商品也不讓她報帳，事後原PO檢舉對方營業場所無消防設備、貴重物品沒有報稅、拿員工駕照抵老闆的過失紀錄，送老闆「離職三件套」，令網友大讚「佩服」。

一名女網友在Dcard發文表示，她之前提離職後，老闆就很生氣，後來在週末密她「週一把資料帶過去，來領東西」，於是她就帶了公司物品的購買證明，先傳電子檔給老闆，並印出紙本，沒想到老闆誤會她把私人物品也報統編，讓原PO無奈表示「私人物品是個人發票載具，我沒有報統編」，老闆又回應「我想簡單處理，所以全部東西都買下來，妳想買可以再買一次，如果妳不同意，就把所有個人物品的發票列印出來」，讓原PO直言「我氣到當機」。

不過事後老闆又變得十分客氣，讓她辦理離職手續，核銷幫公司購買的商品，薪資也是月初匯款，原PO坦言「幸好有順利退我錢，不然我已經打算好了，報帳的資料我都有準備好，我就直接去警局報警，可能他知道我有準備好所有資料了，所以又慫了」，後來她順便檢舉老闆的各項不良行為，慶幸自己做了工時紀錄、報帳紀錄、請假時數紀錄。

文末原PO提醒網友「在外工作時，盡量做好各種紀錄來保護自己，有的人平常相處都可以，他們突然要找碴的時候，翻不出證據就無法保護自己，事情就會變得很麻煩，而且事後要找也不容易，如果公司主管有情緒不穩的狀況，也最好趕快離開」。

對此，網友回應「這個老闆看得我都躁鬱起來，恭喜妳脫離這種恐怖的地方，妳的例子也讓我省思檔案的管理備份應該落實」、「妳做事好仔細，新人都該向妳學習」、「佩服原PO也太細心，要是我應該沒辦法提供所有公司的購買證明」。