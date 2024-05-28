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工作都做不久！32歲女嘆「心有餘力不足」 網掀共鳴：這是種文明病

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她已經32歲，近幾年的工作卻都不長久。示意圖／ingimage
一名女網友分享，她已經32歲，近幾年的工作卻都不長久。示意圖／ingimage

在同個職場待久了，要維持對工作的熱情並不容易，不少人會選擇轉換跑道而離職。一名女網友分享，她今年已經32歲，照理來說工作應該要越來越穩定，但近幾年的她，每份工作都做不到一年就離職，讓她感到很煩惱，詢問眾人該怎麼做，引發討論。

原PO在Dcard發文表示，她現在32歲，已經不算年輕人了，但近幾年來，自己卻沒有長達一年以上的工作，總是做一陣子就失去熱情和動力，有種心有餘力不足的感覺，「該怎麼對工作增加熱情？還是一直換工作也無妨，累了就讓自己休息，休息夠了再找喜歡的工作去上班？」

原PO坦言，她覺得這樣的自己很廢，但隨著年紀增長，就越想照著自己的感受過活，「有時真的好累，就是完全沒動力和目標，不想上班」，這令她感到十分迷惘，詢問眾人「工作都做不久，怎麼辦？」

貼文引發討論，不少網友深有同感，「我33，也一樣一年一換是基本，最近我在思考離開上班族生活，往非典型就業走」、「+1，大概三、四年就覺得沒什麼挑戰性，生活太無趣想裸辭」、「我33了，第一份工作做了六年多，但去年離職後，每份工作都只做3～4個月，最近有在考慮轉職，但覺得年紀有點大了，有點力不從心」、「我35了，有四年魔咒，即便是一開始可以忍受的工作，大概做到三年就是極限，會厭世到覺得生無可戀，所以往往做到三年多一點，我就會裸辭休息」。

也有人認為，「只能說缺錢就會忍著做下去了」、「應該是沒有找到自己喜歡的工作」、「我跟諮商師聊過，他的建議是讓下班後的生活有趣一點，因為上班很難有熱情」、「要自己定義一些目標，享受樂趣」、「妳常常這樣，老闆也不敢請妳」、「可以好好重新思考自己的未來方向，可能現有領域已經無法帶給妳成就感，也許在其他地方，有妳可以持續做下去的事情」、「其實這也是種文明病，現代人活得太明白了，覺得工作很沒意義，而且躺平、買不起房的人越來越多，動力也沒有了」。

職場 裸辭 躺平

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