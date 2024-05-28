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比周休三日更好！上班族許願1事 網友全嗨喊：我願意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，雖然周休三日目前在台灣無法實行，但希望每日基本工時可以降至6小時，讓大家下班時還能享受日落前的陽光。示意圖/Ingimage
一名女網友分享，雖然周休三日目前在台灣無法實行，但希望每日基本工時可以降至6小時，讓大家下班時還能享受日落前的陽光。示意圖/Ingimage

許多上班族都想要周休三日，但台灣目前仍無法實行。對此，一名女網友分享，雖然目前無法達到周休三日，但希望基本工時可以調降成每日6小時，讓大家下班時還能享受日落時分的陽光。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「好希望可以調降基本工時」為題，指出自己平時都早早就完成工作，但就會被指派更多的工作，讓她只想放空到下班，希望基本工時能調降為每日6小時，這樣下班還能享受日落前的陽光。

貼文一出後，多數網友都相當支持，紛紛表示「支持調降工時，不調降薪水，台灣工時真的太長了！下班都天黑了」、「我寧願不要有中間的休息時間，早點下班」、「台灣一些老闆還會覺得你工時太短，不該準時下班」、「每日工作8小時真的太多了」、「我也非常想要降低工時」、「勞基法有規定一天一定要上滿多少工時嗎？沒有啊，是台灣人自己解釋每天要上滿8小時才不吃虧」。

此外，也有不少網友大力支持周休三日，「周休三日工作會很有效率，曾經每周排一天年假，每周都高效心情好，神經質的老闆更該試一下」、「真心想要周休三日，現在周休一天半而已，真的很累」、「我也超希望周休三日，其餘四天反正都上班了，從一日八小時改成十小時也願意」、「周休三日還可以好好規劃個小旅遊刺激觀光」、「我覺得周休三日有點難實現，真心希望可以增加特休，一年多個三天也好」。

上班族 周休三日 工時 老闆 薪水

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