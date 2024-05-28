聽新聞
test
0:00 / 0:00
新大樓林立未來「保全難找？」 網曝3解法：輕鬆解決
現在電梯大樓林立，保全工作的需求也增加，日前有網友好奇「每棟大樓至少請4個保全輪班，好一點的社區更是一班請2-3個保全，這樣會不會出現保全荒？」對此，有網友認為有3個解法「找電子保全、找外籍移工、提高薪資來招募真人保全」。
一名網友在PTT發文表示，現在預售屋越蓋越多，照這樣看來，每棟至少要請4個保全輪班，好一點的社區一班還要請2-3人，這樣未來會不會出現保全荒？
文章曝光後，有網友認為電子保全是最佳解，直呼「就找機器人」、「現在日班保全薪水都要3萬6千元以上了，以後可能變成智能自助吧」、「人工智慧還怕找不到嗎？怕管理費不夠請而已吧」、「以後就是AI保全吧」、「未來豪宅才有真人保全，一般社區只能用機器人」、「會不會出遠端保全？」、「機器人就好啊，怎麼會缺保全？」
也有網友認為不用晚班保全，指出「其實早八到晚八保全就夠，白天有人幫忙收信、收包裹，晚上靠好幾道門禁管制就好啊」、「夜班保全真的有必要嗎？」、「晚上改系統保全吧，現在少子化，小社區會越來越艱困，白天也請不起真人保全」。
有人則認為可找外籍移工或提高薪水，「找印度保全」、「台北一堆預售屋不到100戶的兩房社區，管理費都收到一坪150元-200元，這種社區維護爆掉的機率很高，只能提高薪水找人了」、「沒有找不到的人，只有開不起的薪水」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言