新大樓林立未來「保全難找？」 網曝3解法：輕鬆解決

現在電梯大樓林立，保全工作的需求也增加，日前有網友好奇「每棟大樓至少請4個保全輪班，好一點的社區更是一班請2-3個保全，這樣會不會出現保全荒？」對此，有網友認為有3個解法「找電子保全、找外籍移工、提高薪資來招募真人保全」。

一名網友在PTT發文表示，現在預售屋越蓋越多，照這樣看來，每棟至少要請4個保全輪班，好一點的社區一班還要請2-3人，這樣未來會不會出現保全荒？

文章曝光後，有網友認為電子保全是最佳解，直呼「就找機器人」、「現在日班保全薪水都要3萬6千元以上了，以後可能變成智能自助吧」、「人工智慧還怕找不到嗎？怕管理費不夠請而已吧」、「以後就是AI保全吧」、「未來豪宅才有真人保全，一般社區只能用機器人」、「會不會出遠端保全？」、「機器人就好啊，怎麼會缺保全？」

也有網友認為不用晚班保全，指出「其實早八到晚八保全就夠，白天有人幫忙收信、收包裹，晚上靠好幾道門禁管制就好啊」、「夜班保全真的有必要嗎？」、「晚上改系統保全吧，現在少子化，小社區會越來越艱困，白天也請不起真人保全」。

有人則認為可找外籍移工或提高薪水，「找印度保全」、「台北一堆預售屋不到100戶的兩房社區，管理費都收到一坪150元-200元，這種社區維護爆掉的機率很高，只能提高薪水找人了」、「沒有找不到的人，只有開不起的薪水」。