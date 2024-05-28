加分或扣分？面試主管見她「1行為」挑眉不錄取 人資解答：搞錯重點了

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友困惑，在面試提問時拿出筆記本的行為，對面試官來說是加分還是扣分。情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友困惑，在面試提問時拿出筆記本的行為，對面試官來說是加分還是扣分。情境示意圖。圖／Ingimage

公司面試求職者時，除了評估對方能力與職缺是否相符外，求職者所展現的儀態或習慣也是許多面試官在意的細節之一。日前一位網友發文表示，她參加面試時，面試官若問「還有什麼想問的？」，她便會掏出自己整理問題的筆記本，順便記錄對方回答的內容。原PO想知道這樣做究竟是加分還是扣分。

原PO在Dcard上發文表示，她面試的都是技術職缺，所以有不少組內分工、製作流程的問題想請教面試官。於是她在筆記本內整理了想對公司詢問的問題，當面試官主動提出「還有什麼想問的嗎？」時，再把筆記本拿出來，順便記錄對方回答的內容。

原PO表示，她已嘗試這個做法兩次，面試官見狀都挑著眉表示「哦？有小本本啊…」，最後也沒被錄取。原PO不解，拿筆記本的行為對面試官而言，究竟是加分還是扣分？自己是不是被對方當成怪胎了？

有網友表示自己面試時也會這樣做，「我也習慣桌上放紙跟筆邊寫東西，三個月面試十幾間都沒上」、「我拿出想問問題的紙條看，被面試官提醒說要先記在大腦裡面」、「之前去一面的時候有帶，就發揮得很好，但二面的時候不能帶筆記，加上面試官不太笑，讓我在面試過程整個變很慌」。

也有人認為拿筆記本出來的時機很重要，「我都一開始就拿出來，面試官開始講工作內容的時候邊記錄，這樣問問題要看就不會太突兀」、「如果拿出筆記本，但全都在問薪資福利，可能會讓面試官覺得沒那麼加分；如果是問工作內容，應該是不會到扣分啦」、「講話講到一半忽然掏出本子記錄對話挺怪的，或許你拿出時說明這個動作的用意會比較好」、「不要直接拿出來吧，應該先有禮貌的問能不能拿出來做筆記」。

對於拿筆記本的行為是否加分，網友則有不同看法，「筆記本應該不加分也不扣分，下次試試看把很多個問題，統整成1到2個問完」、「覺得那種看起來傳統、有年紀的面試官都不喜歡人做筆記。曾經在一個有年紀的面試官面前拿出紙筆記，就沒錄取了」、「我覺得拿出小本本不好耶，讓人感覺想問的東西都記不起來，記憶力差在工作時很吃虧」。

還有面試官留言分享看法，「我當過幾年面試官，有沒有筆記不是重點。除了履歷，重點還是在妳給人的感覺，有沒有禮貌、認真、乾淨清秀等等（要看職務）」、「我是人資，這幾年觀察會拿筆記本或紙出來寫的大概2到3%而已，個人是覺得沒加分也沒扣分」

人資 做筆記 求職 職場 面試

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