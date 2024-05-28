被公司派往印度出差…工程師怨與面試不符想離職 薪水曝光全場搖頭

不少公司都有讓員工外派出差的機會，有些人視為一個不錯的機會，有的人則因此萌生離職念頭。一名網友表示，身邊有朋友擔任設備供應商的工程師，近期因為業務需求被公司告知要前往印度孟買出差，於是打算放棄月薪5萬9千元的工作，讓他相當不解「印度出差真的很可怕」？

原PO在PTT以「印度出差真的很可怕？朋友想離職」為題，提到自己有一個朋友，目前是設備供應商的工程師，且當初面試該份工作時，面試官已表明不用特別出差，所以朋友被錄取後才會接下該份工作。殊不知日前卻被告知因為有業務需求，需要前往印度孟買出差，原PO說「現在朋友聽到要去印度就想離職」，且願意「放棄5萬9000的月薪」，不禁好奇印度真的有這麼可怕嗎？

貼文一出引發網友熱議，「59萬才會去」、「去印度出差才5萬9，太慘了」、「59000美金？ 那可以忍」、「給100萬，一堆人搶去」、「笑死5萬多能幹嘛」、「95k我都不去」、「5萬9不夠醫藥費」、「賺的錢還不夠看醫生」、「台灣人就是破壞行情可憐」、「含出差費5萬9就離職吧！不用浪費時間」、「以前外派至少也是7-8萬以上」。

有網友建議先向公司問清楚細節，「是短期出差還是外派？差很多吧」、「短期可以體驗啦」、「公司一定有人比他早派過去，跟著同事或客戶吃，不要找死吃路邊攤就好」、「有外派資歷之後如果辭職再找工作會還蠻吃香的」、「出差去哪國都讚」。倘若真不想去，「直接拒絕就好了」、「就拿面試情況來談，再拿家人擋說有人需要照顧」。

另外有過來人表示，「除非公司有提供食衣住行全部，不然不考慮」、「有同事去印度喝拉到脫肛掛急診，慎思，命只有一條，工作可以再找」、「上個月才去，黃種人在那邊真的很少，交通很混亂，治安自己小心」、「真的還蠻可怕的，當地太落後，衛生太差，本來兩周的出差，工作硬拚到一周就逃回來」、「看過台商印度廠員工餐真的沒食慾」、「水不乾淨」、「水只能喝寶特瓶裝的水」、「連刷牙漱口都要用礦泉水的地方」、「去過印度視察供應商一周，吃住都是在飯店裡面，我跟同事沒人敢出去」。