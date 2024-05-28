誠信呢？人資口頭答應46K 她開心回絕其他公司「突改成42K」

許多人找工作時，常常會遇到不少變卦，一名女網友就抱怨，她前陣子接到公司電話通知錄取，雙方口頭談好月薪46K，比預期高得多，因此她欣然答應，並回絕其他間公司的邀約。沒想到一週後，人資卻告知她高層想將薪資調降為42K，讓她十分傻眼。

原PO在Dcard發文指出，她上週收到公司電話通知錄取，雙方在電話中談好月薪46K，由於金額完全超出預期，她感到非常高興，答應會去就職。對方承諾，公司將開始跑流程，之後會發信給她，並敲定好就職日。

原PO透露，當時她還有其他家公司的工作邀約，薪資大概只落在41～43K，於是她一一回絕對方。沒想到，一週後公司人資卻打電話來，告知原PO「跑流程後，高層想改薪資42K」，詢問她是否還有意願，讓她感到十分不爽，「我都拒絕其他家了，現在跟我說要改薪水」，詢問眾人該怎麼辦。

貼文一出，網友紛紛表示，「沒有拿到正式offer都是假的」、「沒有白紙黑字之前都聽聽就好」、「沒有正式offer確實是沒救，只能自認倒霉」、「常用殺價手法」、「之前也碰過類似情況，面試後與人資談妥45K，在我答應到職後也是說主管只能給41K左右」。

不少人建議原PO，「請人資再跟高層討論一下薪資問題，希望能維持原來的46K，接下來就等他回覆，也邊找其他工作」、「繼續投，不要去那種用噁心手法的公司上班」、「建議不要去，這跟誠信有關，有可能一開始是薪水價碼的問題，進去後又陸續有前後不一的情形」、「我之前本來也有找到屬意的工作，拒絕了其他間，但那份工作被我發現高薪低報，我直接跟拒絕的其中一間說明原因，詢問是否可再給予我機會面試，得到的回覆是可以，不妨再詢問其他間可不可以再給妳機會面試」。