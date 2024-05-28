前輩有狐臭！新人坐旁邊「戴口罩都想吐」 崩潰發問：怎麼提離職

隨著天氣漸漸變熱，許多人流汗量增加，不僅渾身濕熱難受，飄出的體味也可能讓人感到尷尬。一名女網友表示，新工作報到不滿一個月就萌生想要離職的念頭，原因是帶領自己的前輩有非常嚴重的狐臭問題，導致在辦公室需要經常憋氣、覺得噁心想吐，並思索著究竟該不該誠實告訴主管離職原因。

原PO在Dcard以「讓我想離職是因為同事狐臭很嚴重」為題，敘述自己踏入新公司還不到一個月，就被女同事的狐臭問題搞得想要離職。原PO提到，自己還是一名新人，負責教導自己的前輩「狐臭非常嚴重」，整個辦公室都可以聞到味道，於是只好整天戴著口罩。然而，該名前輩常常需要坐在原PO的旁邊，教導原PO工作事項，「當她手舉起來，我都要憋氣，真的是每天都很想吐」。

原PO坦言每天上班都好痛苦，因為即便辦公室冷氣開得很強，「也阻止不了她的味道飄散」。原PO說自己目前已經找到新工作，準備跟主管提離職，不過心中猶豫著到底要不要「誠實告知想離職是因為帶我的人狐臭太嚴重」。

貼文一出，有網友感同身受表示「通常有狐臭的人自己都不知道，而且那種人還有男女朋友也是好奇妙」、「Omg那種味道真的很難聞耶！女同事自己都沒感覺嗎？」、「光想像就覺得難受，要是我的話會看比較密集相處的時間還要多久，如果還要持續半個月以上的話，抱歉我真的不行」。

有網友建議原PO「要不妳離職送那位同事一罐腋下除臭劑，以表示感謝她帶妳，順便給她個暗示這樣」、「我覺得，你可能可以在要走的當天，寫張非常禮貌又溫和的便條紙提醒她，但感覺怎麼樣應該都會傷到人，至於要不要誠實告知，我覺得比寫便條紙還難」、「辛苦耶，我也是嗅覺靈敏的人，無法每天聞，不過這種事應該其他同事都知道，你還是不用說實話比較好喔」。