快訊

法網／謝淑薇想為國奪奧運獎牌 紐媒好奇只帶2球拍且沒贊助商

前刑大隊長林明佐貪汙洩密...檢第三波搜索 博弈老闆、前記者收押

韓式甜點「扁可頌」爆紅賣進台灣超商、麵包店 一票人喊邪門歪道：包包就有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前輩有狐臭！新人坐旁邊「戴口罩都想吐」 崩潰發問：怎麼提離職

聯合新聞網／ 綜合報導
腋下流汗示意圖。圖／ingimage
腋下流汗示意圖。圖／ingimage

隨著天氣漸漸變熱，許多人流汗量增加，不僅渾身濕熱難受，飄出的體味也可能讓人感到尷尬。一名女網友表示，新工作報到不滿一個月就萌生想要離職的念頭，原因是帶領自己的前輩有非常嚴重的狐臭問題，導致在辦公室需要經常憋氣、覺得噁心想吐，並思索著究竟該不該誠實告訴主管離職原因。

原PO在Dcard以「讓我想離職是因為同事狐臭很嚴重」為題，敘述自己踏入新公司還不到一個月，就被女同事的狐臭問題搞得想要離職。原PO提到，自己還是一名新人，負責教導自己的前輩「狐臭非常嚴重」，整個辦公室都可以聞到味道，於是只好整天戴著口罩。然而，該名前輩常常需要坐在原PO的旁邊，教導原PO工作事項，「當她手舉起來，我都要憋氣，真的是每天都很想吐」。

原PO坦言每天上班都好痛苦，因為即便辦公室冷氣開得很強，「也阻止不了她的味道飄散」。原PO說自己目前已經找到新工作，準備跟主管提離職，不過心中猶豫著到底要不要「誠實告知想離職是因為帶我的人狐臭太嚴重」。

貼文一出，有網友感同身受表示「通常有狐臭的人自己都不知道，而且那種人還有男女朋友也是好奇妙」、「Omg那種味道真的很難聞耶！女同事自己都沒感覺嗎？」、「光想像就覺得難受，要是我的話會看比較密集相處的時間還要多久，如果還要持續半個月以上的話，抱歉我真的不行」。

有網友建議原PO「要不妳離職送那位同事一罐腋下除臭劑，以表示感謝她帶妳，順便給她個暗示這樣」、「我覺得，你可能可以在要走的當天，寫張非常禮貌又溫和的便條紙提醒她，但感覺怎麼樣應該都會傷到人，至於要不要誠實告知，我覺得比寫便條紙還難」、「辛苦耶，我也是嗅覺靈敏的人，無法每天聞，不過這種事應該其他同事都知道，你還是不用說實話比較好喔」。

離職

延伸閱讀

別再燃燒自己、點亮別人…心理師傳授3招 練習卸下不屬於你的責任

與妻子親熱「被女兒撞見了」…震撼到不想跟父母說話 該立馬禁慾關機？

結婚8年「終於成功做愛」…人妻鬆口氣：我不暈了 下周就去辦離婚

明明收入不少卻「無意識把錢花完」？你和父母的關係 決定你和金錢的關係

相關新聞

前輩有狐臭！新人坐旁邊「戴口罩都想吐」 崩潰發問：怎麼提離職

隨著天氣漸漸變熱，許多人流汗量增加，不僅渾身濕熱難受，飄出的體味也可能讓人感到尷尬。一名女網友表示，新工作報到不滿一個月就萌生想要離職的念頭，原因是帶領自己的前輩有非常嚴重的狐臭問題，導致在辦公室需要經常憋氣、覺得噁心想吐，並思索著究竟該不該誠實告訴主管離職原因。

誠信呢？人資口頭答應46K 她開心回絕其他公司「突改成42K」

許多人找工作時，常常會遇到不少變卦，一名女網友就抱怨，她前陣子接到公司電話通知錄取，雙方口頭談好月薪46k，比預期高得多，因此她欣然答應，並拒絕其他間公司的邀約。沒想到一週後，人資卻告知她高層想將薪資調降為42k，讓她十分傻眼。

九年級新鮮人求職 早鳥族起薪高8.6%！七大名校光環剩43%

九年級生今年首當職場新鮮人，之前調查顯示，高達94%畢業生打算先就業，yes123求職網調查顯示，高達74.3%的企業對...

搞得雙手油膩膩…被老闆媽媽叫去「幫忙包粽子」 她哭訴：為何老闆娘不包？

日前有一名女網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，她表示自己只是個領時薪的臨時工，工作內容是廠管，不懂為何還要幫老闆的媽媽包肉粽啊？貼文一出，引發熱議，網友紛紛直呼：「違反勞動契約啦」。

北漂不值得？ 網分析：沒超過中位數別來！連家鄉房都買不起

現在房價高昂，許多年輕人大嘆「買不起房」，不過日前有位網友表示，他認為北漂族如果薪水只領中位數「根本是吃大虧」，因為存款不僅買不起雙北，連自己家鄉都買不起，讓他疑惑「如果沒北漂，不是自己家鄉的房子還有機會上車嗎？」

不接受低薪！新鮮人期盼第一份工作月薪平均3萬3133元，11年新高

即將迎接畢業季，也是社會新鮮人求職季的到來，準備踏出校園的「九年級生」，他(她)們想馬上開始找工作，或者選擇繼續進修？y...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。