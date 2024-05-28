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九年級新鮮人求職 早鳥族起薪高8.6%！七大名校光環剩43%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
畢業生可把握校園徵才博覽會，提早找工作。圖/本報資料照片
畢業生可把握校園徵才博覽會，提早找工作。圖/本報資料照片

九年級生今年首當職場新鮮人，之前調查顯示，高達94%畢業生打算先就業，yes123求職網調查顯示，高達74.3%的企業對畢業或退伍前就開始投遞履歷社會新鮮人，願意提供較高起薪，約可高出8.6%，新鮮人如果提早積極找工作，不但有助錄取率，也有機會取得較優薪資條件。

隨著進入畢業季，今年將是首屆九年級生從大學畢業準備投入職場。調查顯示，畢業生求職焦慮感爆表，94%畢業生準備先就業，其中更有68社會新鮮人已經開始找工作，比例高於去年的67.2%，與前年的64.6%。

對於「畢業或退伍前」就開始投遞履歷的社會新鮮人，就有高達74.3%的企業指出，願意提供較高的起薪；而且比起「畢業或退伍後」才求職的，大約高出8.6%，顯見「求職早鳥族」享有的「待遇溢價空間」仍不小。

同樣對於「畢業或退伍前」就開始投遞履歷的社會新鮮人，更有高達86.1%的公司願意提供較高的錄取機會。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，屬於新鮮人較偏好、嚮往的行業，像是餐飲業、觀光業、飯店業、空運業，目前處於「缺工中」的重災區，畢竟在恢復「開放邊境」以後，隨著消費人潮回流、業績反彈，資方計畫積極擴點、展店，持續釋出職缺中。

楊宗斌呼籲企業，不能僅以人事成本考量，才選擇聘用新鮮人，而是要「超前部署」，著手培養新生代，從接班人角度出發，給予他們充分的職前訓練，並且提供未來職位晉升空間。

同時有61.6%的企業指出，新鮮人如果附上外語履歷，「會有」加分作用；還有46.6%的公司也表示，如果附上影音履歷，同樣「會有」加分作用。

企業面試今年求職的新鮮人時，如果是「台大、政大、清華、陽明交大、成大、台科大、北科大」這七校畢業的學歷，仍有43.3%的企業表示，「會提高」錄取意願；不過也代表「名校光環」無用比例比較高，達到56.7%。

相形之下，若有這七校畢業的學歷加持，仍然超過半數，也就是有55.1%的資方透露，「願意」提高新鮮人起薪水準。

履歷 求職

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