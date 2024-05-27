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不接受低薪！新鮮人期盼第一份工作月薪平均3萬3133元，11年新高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
隨著畢業季來臨，應屆畢業生提早積極求職。本報資料照片
隨著畢業季來臨，應屆畢業生提早積極求職。本報資料照片

即將迎接畢業季，也是社會新鮮人求職季的到來，準備踏出校園的「九年級生」，他(她)們想馬上開始找工作，或者選擇繼續進修？yes123求職網「Z世代職涯規劃與畢業恐慌症調查」顯示，今年應屆畢業或退伍新鮮人有94.1%想「先就業」，「九年級生」計畫先投入職場的比例創五年新高，畢業恐慌度破紀錄。新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為33133元，增加3.4%，連四年反彈，是近11年新高。

今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為33133元，與去年的32030元相比，回升1103元，等於增加3.4%，除了連續四年出現反彈，更創下十一年新高。

yes123求職網調查顯示，「今年應屆畢業或退伍」新鮮人中，94.1%想「先就業」，九年級生計畫先投入職場的比例高於去年的93.1%，以及前年的90.2%，回升到五年以來的高點。

若以「學歷」交叉分析來看，其中「學士級」新鮮人，選擇先就業比例有93.4%；「研究所級」新鮮人，先就業比例有96.2%。

假如選擇「先就業」的話，又有六成八(68.3%)的社會新鮮人透露，「已經開始」找工作了，比例略高過去年的67.2%，與前年的64.6%。

想先就業的新鮮人當中，合計仍有68%表示「會」向應徵企業表明「期望薪資範圍」，其中又分成：33.6%屬於「履歷表上寫，面試時不會提」；17.9%屬於「履歷表上不寫，面試時會提」；16.5%屬於「履歷表上寫，面試時會提」。

因此會選擇「履歷表」上填寫期望薪資的，合計占50.1%；而在「面試時」會提出期望薪資的，合計也有34.4%。

在求職起跑者中，已有26.1%有獲得企業錄取，算是目前最幸運的一群「職場菜鳥」，比例也高於去年同期的24.6%，以及前年的21.3%。

對於第一份工作，新鮮人「最想進入」的行業，在可複選狀況下，前五名分別是：「餐飲住宿與休閒旅遊」(33.8%)、「科技資訊業」(32.8%)、「金融保險與會計統計」(31.8%)，以及「批發零售與貿易」(29%)、「運輸與物流倉儲」(24.9%)。

至於新鮮人選擇首份工作時，在可複選狀況下，主要考量依序有：「薪資待遇」(62.9%)、「符合興趣」(60.9%)、「職務的發展性」(55.2%)，以及「學以致用」(46.8%)、「公司未來前景」(45.5%)。

履歷表 新鮮人

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