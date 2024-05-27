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北漂不值得？ 網分析：沒超過中位數別來！連家鄉房都買不起

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為「北漂如果沒有領到中位數以上，扣掉成本就不值得」。圖為台北市一景。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
一名網友認為「北漂如果沒有領到中位數以上，扣掉成本就不值得」。圖為台北市一景。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

現在房價高昂，許多年輕人大嘆「買不起房」，不過日前有位網友表示，他認為北漂族如果薪水只領中位數「根本是吃大虧」，因為存款不僅買不起雙北，連自己家鄉都買不起，讓他疑惑「如果沒北漂，不是自己家鄉的房子還有機會上車嗎？」

一名網友在PTT發文表示，他發現有些南部人北漂工作，撇開高薪工作不說，如果只是領中位數，扣掉租屋、日常飲食、交通成本等等，能存多少錢呢？他認為「這樣北漂根本是吃大虧，存的錢買不起雙北，甚至這些年房價漲價，會連自己家鄉都買不起了」。因此原PO評論「這根本是雙頭沒一腦，連買房上車的機會都沒有，如果北漂族沒有北漂，也許還有機會買自己家鄉的房子，我覺得這些北漂族真慘」。

文章曝光後，有網友認同「觀察年輕北漂一個現象，台北就是好，寧願餓肚子也要，但我還是不懂，北漂好在那邊？低薪高房租也餐餐吃不起大餐」、「會北漂的很多眼高手低+1，他們本身在家鄉就沒錢」。

但也有網友為北漂族緩頰，直言「IC設計、碼農、傳媒、金融業很多工作產業都是北部才有，這種工作只能北漂，應該是沒人北漂領4萬的，房租都吃了一大部分，還北漂個鬼」、「（家鄉）就工作機會少啊，同樣存不到錢，至少（北漂）環境好些」、「中南部房價漲也不過是近年的事，沒人預料的到。北漂當然不一定會高薪，但重要的是有希望和機會。在家鄉很有可能一輩子就這樣了。年輕時北漂還是好的，就算只有異地生活體驗也是很不錯」。

北漂 年輕人 高薪

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