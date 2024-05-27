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「照顧留職停薪」有影 勞動部長何佩珊：3個月內提報告

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
勞動部長何佩珊上午前往立法院社會福利及衛生環境委員會，並針對就業服務法第四十六條條文修正草案等案予以回應。記者曾原信／攝影
勞動部長何佩珊上午前往立法院社會福利及衛生環境委員會，並針對就業服務法第四十六條條文修正草案等案予以回應。記者曾原信／攝影

勞動部何佩珊上任後表示，勞動部將研議「照顧留職停薪」制度，替勞工解開家庭照顧責任的束縛。今衛環委員會審查勞基法、就服法修法，多位立委對何佩珊的「照顧留職停薪」制度感興趣，要求她訂出時間表。何佩珊回應，3個月內針對「照顧留停」提出評估報告。

有顧老、顧小需求的勞工常被迫「照顧離職」，而家庭照顧責任又往往由女性承擔，造成台灣婦女勞參率在婚育後下降，50歲後女性勞參率更低於日、韓，二度就業婦女重返職場不易。何佩珊上周表示，她未來工作重點之一是推動「雙就業、雙照顧」，想辦法幫女性解開照顧責任的束縛，勞動部將研議推動照顧留停制度。

今天包括黃秀芳、楊瓊瓔等立委，皆針對何佩珊的「照顧留停」時間提出質詢，何佩珊回應，3個月內針對「照顧留停」提出評估報告。

何佩珊 勞動部 重返職場

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