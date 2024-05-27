4個月換7份工作！她心累嘆「到底有沒有正常公司」 過來人認同：不行就快逃

若在一間公司待的時間不長，很容易在下一間公司面試時被提出質疑，但一名網友發文表示，自己不到4個月已經換了7份工作，因為進去後的工作環境總是跟面試時說的不一樣，面試時都說公司環境很好、同事很好相處，實際進去後同事卻都專找新人麻煩，讓原PO直呼「誰待得下去？」也不禁懷疑到底有沒有正常的公司。貼文曝光後也引發網友共鳴。

一名網友在Dcard發文提出質疑：「到底有沒有正常的公司？」，表示自己面試時，公司都說自己環境很好、同事很好相處、很自由等等，真正入職後卻發現，「原來所有人都有病，脾氣暴躁、找新人麻煩、工作都丟給新人、一直盯新人，只盯新人，自己不做事卻怕新人不做事」，讓原PO完全不能接受，「哪裡自由？環境哪裡好？好相處在哪裡？」，表示自己因為這樣，不到4個月換了7間公司。

該貼文引發大批網友共鳴，紛紛留言分享自己的經歷，「我35歲了，沒待過所謂的好工作，全都是些奇葩」、「只能說運氣不好，去每間公司都是一個賭，我也是8個月換了3間」、「我在今年4月進新公司的時候，就遇到剛升主任的前輩在造謠我，也不肯好好帶新人，還好我只嘗試1個月就離開」、「我曾經一年換7間公司左右，其中幾個可怕，主管會咆哮大吼的那種」、「我也是跟你一樣，從去年七月到現在換了五個工作，有些撐一個月有些兩個禮拜就逃了」、「我一個半月換了4間」。

也有不少網友很佩服原PO能有多次面試與錄取機會，「不錯啊，妳用很少的時間，試了很多公司」、「覺得妳很厲害，短時間內能被錄取這麼多次，知道不適合即時止損很棒啊」、「妳的錄取率好高啊，面試應該讓人喜歡吧」。