幫台積電美廠配管待遇曝！水電工月領14萬 內行揭「當地價」：算少了

台積電美國建廠帶動設備商生意，一家外包廠商徵台灣水電相關人員赴美，月薪14萬引起關注，不少人喊感興趣，但是內行網友直言「感覺偏少」，一般行情大約月薪25萬元新台幣，此薪資落差可能是因不限經驗，加上每家包商的獲利抽成不同。

該徵才訊息在Dcard工作板說明，工作地點為美國亞利桑那州的台積電；工作內容為弱電系統，配管、拉線、結線；薪資待遇為一個月14萬新台幣，而且不限工作經驗，對英文能力沒有要求。

除此之外，還提供住宿、車子，公司會安排E2簽證，並負擔簽證費用，合作半年一簽，附來回機票、來回機場專車接送。

大家紛紛喊有興趣，不過，不少網友表示「14萬你也太鬧了吧，不要騙人過去吧，我知道行情的」、「算少，我男友他們配管師傅價一個月24萬，都還已經比當地的人少了」、「行情是不是在25萬左右」，還有人說「14萬新台幣，不知道在當地算什麼水準」、「不覺得澳洲打工划算多了嗎」。

部分網友也質疑，沒台積電相關進場經驗的台灣人，為何沒被AIT擋下申請？一名做自動化倉儲的人說「我五年前也在造廠名單內，那時候美國政府不願意台灣那麼多人過去，砍一堆名單」。

留下徵才訊息的原PO自稱「在美當台勞兩年的女子」，她向大家補充回應「沒錯，當時美國政府確實不願意這麼多台灣人，但因為第一廠工期延誤，第二廠準備動工後就同意台灣人過來了，當然還是有限制總人數哦」、「（月薪14萬）當然是…比美國人便宜的台勞，我一個月餐費大約花費1萬5新台幣」、「我們紅白卡區都有工作哦，白卡（工區）的需求比較大，成廠區剩缺失修繕而已」。

薪資方面，有人好奇「為什麼同樣是下包商、薪資卻差這麼多？」，另一名在台積電主承攬商工作的網友透露，「因為看找你的那包老闆要抽多少呀～他是好幾層承攬下去的，層層剝削，然後再看你上面的各抽多少」。