台灣虎航招空服 逾千人搶約100名額
台灣虎航今天舉行空服員招募初試，逾千人符合資格，6月1日將舉行複試，最後將錄取約100人，下半年分批報到。
台灣虎航發布新聞稿，4月底開放客艙組員履歷投遞後，兩週內吸引近3000名求職者報名，初步書面資料篩選後，逾1000名符合資格，可參與初試甄選，今天到考率近9成，複試將於6月1日舉行，錄取的客艙組員，今年下半年分批報到。
台灣虎航說，為選出性格和台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」的品牌服務特質相呼應的客艙組員，考生們於初試徵選中，皆須經過脫鞋摸高後，以團體面試的方式檢視求職者的特質並要求朗讀一段英語短文，初步了解考生的語言能力、沉穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。
台灣虎航說，複試階段將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標，錄取者今年下半年開始陸續分批報到及受訓，待完成8週的地面及空中訓練課程後，就可上線服務。
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