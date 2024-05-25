照顧不離職-開箱企業篇／雇主留才6招 成本低又製造雙贏
家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，家總自一○六年開始推動友善長照職場，觀察到許多「在職照顧者」擔心影響主管對他的觀感或升遷，不敢主動開口尋求幫助。對雇主來說，並非不願意支持員工，主要受限於兩種情況，一是對於長照資源感到陌生，二是不知道員工照顧情況要持續多久，無法預估對公司造成的影響。
「在職員工若於三至六個月內穩定照顧安排，將可大幅減少離職決定。」陳景寧表示，政府極力推動許多照顧資源，企業主未能運用非常可惜。為協助企業開始佈建友善長照職場，家總提出雇主低成本留才六招：
一、政策制定：指定負責人員與員工求助窗口，處理員工有關「照顧不離職」相關支持、連結資源、意見收集或反饋等。
二、雇主關懷信：以最高主管名義發布給員工的一封關懷信，發布上述政策及支持理念。
三、公告：公告週知上述政策內容。
四、教育課程：辦理至少一場次長照主題課程，鼓勵員工善用資源，兼顧工作與照顧。
五、意見調查：調查員工家庭長期照顧需求與困境。
六、轉介個案：負責窗口發現有無法解決的特殊個案，可轉介0800-507272 家庭照顧者關懷服務合作，提供個別化服務。
此外，陳景寧建議有照顧需求的員工，可自行備妥「家庭照顧計畫」與雇主協商，讓雇主瞭解須提供哪些幫助以及初期照顧安排所需時間，就有更高機會獲得支持。以合庫人壽為例，按部就班執行上述六項友善長照職場計畫，幫助在職員工提升因應長期照顧問題的解決對策與韌力，員工照顧不離職，企業留住人才，製造雙贏。
友善長照職場諮詢 關懷專線提供解方
員工離職返家照顧的風險極大，不僅讓家庭照顧者損失一份薪資，也可能因照顧時間長達數年，損失退休保障；在大缺工時代，任何人為了長期照顧提早退休或離職，勢必讓雇主損失熟練員工、花費重新招聘成本、徒增經營風險，國家也會損失勞動力，甚至必須提撥社會救助給予淪入貧窮的家庭照顧者，造成個人、家庭、企業、國家「四輸」。
聯合報與家庭照顧者關懷總會倡議「友善長照職場」，可撥打家庭照顧者關懷總會設置的0800-507272關懷專線聯絡，也可直接填寫需求單。
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當我們談到照顧，照顧小孩顯得很幸福，雖然疲倦卻可以看見孩子的一路成果，照顧對象變成老人，卻顯得沉重起來，上有老下有小的三明治族，遇上照顧問題怎麼辦？
家總問卷調查，六成以上員工覺得會對同事造成影響，五成七員工覺得考績會下降，如何幫助員工照顧不離職，主管和雇主該看，員工更該看，開箱合庫人壽作法。
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