照顧不離職-開箱企業篇／友善職場 家庭照顧不斷鏈

自從年邁的爸媽生病，好好工作成為遙不可及的夢想，每天夾在家庭與職場之間疲於奔命，無法拋下照顧責任，難道只剩下捨棄工作一途？

根據家總統計，大約四十五歲開始面臨家庭照顧問題，而這正好也是員工成為職場中流砥柱的年紀，愈來愈多員工發生照顧問題，不敢向雇主開口尋求幫助，照顧的壓力持續累積，最後演變成離職。

但也有企業運用政府資源支持員工同時兼顧家庭與工作，今日報導就要來開箱「照顧不離職」的企業案例。

根據主計總處統計，去年五月，廿五到六十四歲未就業者為二八六點五萬人，其中因照顧六十五歲以上家人而無法工作者占百分之五點廿五，顯示照顧離職人數每年已逾十五萬人。

聯合報長期關心員工健康福祉，為實踐企業社會責任，落實ＥＳＧ目標，與家庭照顧者關懷總會聯合倡議「友善長照職場計畫」，推動照顧不離職，合庫人壽作為先期導入服務的合作夥伴，交出第一張成績單，兩名受惠案例的情形有如社會縮影，雇主的支持尤為重要，可作為高齡長照社會的借鏡。

親人失智 彈性工時幫她一把

楊淑婷在合庫人壽工作八年，單身與高齡父母同住便於照顧，五年前母親確診阿茲海默症，生活步調整個打亂。母親生病後情緒起伏較大，抗拒居服員進到家裡，改安排到附近的日照中心，卻經常不願意坐上交通車，狀況層出不窮，好不容易安撫母親上車後，她必須立刻騎車趕到公司打九點鐘的卡。

「那段時間心情很浮躁」。每天早上還沒開始上班，就累得像是打了一場仗。後來楊淑婷的主管察覺到異樣，由於主管也是照顧者，能體會她的辛苦，替楊淑婷向公司申請彈性工時，上下班延後一小時。

比其他同事晚一小時打卡，剛開始讓她心理壓力很大，因為整個辦公室都能看到打卡位置，總覺得大家都盯著她，「我會主動解釋家裡狀況，幸好同事知道後都很關心我，也認同公司提供的照顧支持」。

楊淑婷的母親今年九十二高齡，她目前仍持續使用彈性工時，因感激公司的體諒使她家庭安頓無憂，在工作上更加投入，年初還獲得升遷機會，證明請假照顧父母以及彈性工時不會影響公司觀感。

安置父母 安心請假調配工作

另一個例子是在合庫人壽年資十三年的歐姿吟。一年多前，歐姿吟住在台南的母親車禍自摔，導致粉碎性骨折及顱內出血，當下主動向主管說明家裡情況，開始頻繁請假南北奔波，配合醫院門診時間，搭早班高鐵回台南帶母親就醫，之後為了方便照顧，將父母一起接到台北同住。

由於合庫人壽長期與家總配合，歐姿吟早已上過照顧前的預備課，更曾擔任志工，與家總一起進行訪視服務，因此很清楚政府的長照資源。家裡發生狀況後，她撥打長照專線一九六六，個管師擬定照顧計畫，「我申請沐浴及復健服務，地區機構派居服員及物理治療師到家裡，真的幫助很大」。尤其是沐浴，行動不便的老人家身體很沉，解決了她無法獨自攙扶母親到浴室洗澡的困難。

但南部老人家不習慣台北都市生活，母親發生瞻妄情況，父親情緒受影響，她只好又將父母送回台南，個管師為他們轉介至台南的機構，長照服務串聯很順利。「當時請假調配工作的時間，大約一至兩個月」。現在父母情況穩定，歐姿吟也恢復原本生活。

家總秘書長陳景寧說，家總推動照顧不離職多年，發現許多人尤其是白領階級，經常誤以為政府的長照資源只提供給特定弱勢族群，以至於有照顧需要時不知如何尋求幫助。她強調，長照是全民皆享的福利措施，但企業必須一起參與，才能有效幫助員工。