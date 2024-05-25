照顧不離職-開箱企業篇／企業鼓勵員工 勇敢說出照顧需求

「金錢或許不是最重要，因為當你家裡有人需要照顧的時候，我想更需要是時間，以及公司能夠理解你的情況。」合庫人壽總經理藍年紳談到照顧不離職觀念時說，員工是企業的重要資產，更是永續發展的關鍵，他鼓勵員工做到合庫人壽的核心精神ＤＮＡ（daring勇敢、never give up永不放棄、agility敏捷），首要的daring就是鼓勵員工勇敢說出需求，他強調：「你不說，公司也不會知道。」

家庭照顧者關懷總會的問卷調查顯示，與藍年紳談到的時間需求相符。合庫人壽的員工平均年齡是四十三點六歲，正是開始面對家庭照顧壓力的族群，在「是否有照顧生活自理能力受限之家人」一題中，填答的一六○名員工當中，有廿三名是家庭照顧者，在照顧的初期階段，近六成的照顧者需要花費約三個月處理照顧安排，而近三成的照顧者每天平均花費五個小時以上照顧家人，平均照顧年數則為八點四年。至於最希望公司提供的支持，約六成五的員工需要彈性工時。

藍年紳表示，合庫人壽的友善長照職場包含兩部分，一是硬體，提供員工舒適辦公環境，再來是軟體，也是長久推動的友善長照職場計畫。公司與時俱進，以前員工申請彈性工時需要總經理特批，現已成一個機制。

合庫人壽總管理部協理陳憶溪表示，公司長期與家總合作，每年舉辦兩次照顧課程。目前提供的友善長照職場服務項目，最多員工使用的是舒壓按摩服務。此外職福會提供家庭照顧慰問金，當員工的配偶、父母或子女發生意外或罹患重大疾病，初次可申請五千元，之後每季可申請兩千元。

合庫人壽拋磚引玉，盼更多企業運用政府資源。藍年紳說，「我們還有很多學習的空間，希望接下來更多企業一起互相學習」。