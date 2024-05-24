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二度就業熱門選項 屏東照服員受訓者中高齡最多

中央社／ 屏東縣24日電

屏東近3年參與照服員受訓者中高年齡層比例最高，長照處表示，照服員是二度就業熱門選項，也是未來重要人力需求，鼓勵有興趣民眾參訓、考照，穩定照顧服務品質。

屏東縣長照處長陳桂敏表示，照服員是二度就業熱門選項，且中高齡照服員穩定、敬業且有責任感，是長照人力主力；屏東近3年參與照服員受訓者45至54歲中高年齡層比例最高占29%，其次為35至44歲者占28%，完訓後約7成學員從事長照服務。

陳桂敏說，鼓勵有興趣民眾參訓，也鼓勵完訓照服員報考「照顧服務員單一級技術士技能證照」，透過國家級檢定，讓專業技術取得證明，穩定機構照顧服務品質。

70歲照服員劉月華分享，20年前為學習照顧失智公婆技巧，以年近半百之姿參加照服員訓練，有感於專業證照重要性，2003年報名夜校衝刺考照班，憑藉多年實務工作經驗，第1次考試就通過，成為班上典範。

劉月華說，服務起初常被質疑體力與反應跟不上年輕人，但新服務個案僅需1天就會完全改觀，「我是高齡，所以最能體會長輩的心情」，有時住在機構的失智長輩突然想回家，較年輕照服員束手無策時，總能哄長輩成功轉移想家念頭；失智者跟家人溝通產生衝突時，也能以長輩理解方式協助。

長照處今天新聞稿指出，照服員是未來非常重要人力需求，鼓勵縣內住宿型機構照顧服務員考取國家檢定證照，今年結合美和科技大學進修推廣部在6月下旬辦理「單一級照顧服務員證照輔導加強班」，盼提升縣內照顧服務員單一證照持照率，穩定屏東照服人力與照護品質。

長照處表示，縣內65歲以上老年人口比例超過20%，約有16萬多人。目前全縣計有4108名職業照服員，縣府勞青處持續推動照服員培訓，去年辦理30班，共891人結訓。

照服員 長照

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