男大生四處面試卻抱怨人資1行為 過來人同感「超煩」曝解決方法

為了得到一份好工作，許多人都會上人力銀行尋找合適的職業，並且遞出履歷，期盼能獲得雇主的青睞。有一名男大生卻抱怨時常收到不同公司人資的電話，讓他頗有微詞，不懂為何不先發email聯繫，貼文也引起許多過來人的共鳴。

這名男大生在Dcard以「面試心得 人資可不可以不要突然打過來」為題發文，他說自己目前是大四生，趁著畢業前趕緊到處面試，但卻常常收到一些公司企業人資的來電，好幾次接到時都不知道要說什麼，讓他不滿地說「我又不是只投一家或整天等守在手機前面等你，先寄個email好好談時間有這麼難嗎？」

貼文讓不少人看了很有同感，「對，真的很煩，而且有些甚至不是我有投過履歷的，就要跟我約面試，我是不用先瞭解貴司在做什麼嗎？都還要再跟對方說『那你可以先傳訊息來嗎？』」、「很討厭直接打電話來約面試的公司+1，常常電話中都聽不清楚到底是哪一間公司，約面試當下也無法確定那個時間是不是可以」、「我都是遇到沒有投履歷的公司打電話給我，問我有沒有興趣什麼的，這超級奇怪的做法，我都沒有投你們公司履歷，你居然打給我…傻眼」、「遇過那種叫你花兩小時填他們公司內部人事資料網，包含可致電時間的項目，結果人資還是在我上班時間打來，有夠白目」。

還有內行人提供解決方法，「履歷可以備註『平時不便接聽手機，請以email或系統信件通知聯繫』，雖然還是有公司會打電話給你，但至少有部份的人資或主管能諒解改用email聯繫，然後履歷建議可以改成不公開，這樣就不會收到一堆亂槍打鳥的面試邀約」、「很簡單，把手機改成0900000000之類的就好了，然後真實的號碼放在自傳裡，這樣會打給你的基本上也看完你履歷了，因為自傳在履歷的最後面，某方面來說也是真的有心了」。