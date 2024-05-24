當工讀月領27k「年存18萬以上」 她讚：不婚不生躺平也不錯

不少年輕世代追求「躺平」，一名女網友就分享，她在超市當工讀生，每天上8小時，一個月最多19天班，每月薪資約27k，跟店內正職差不多，且每年還能存18萬元，十分滿意目前的生活，「領時薪躺平好像也不錯」。

原PO在Dcard發文表示，她目前在連鎖超市當工讀生，時薪比基本工資多一點，一個月上18、19天班，每天上班8小時，相當於正職做一個月多休2至4天，也享有特休換錢、國定假日雙倍薪水，雖然通常不會讓工讀在國定假日上班，「但這樣也很好，國定人都比較多，我比較想休假」。

她試算，一個月下來的薪水差不多27k左右，以她的年資加上特休，換成錢大約還有2萬初。而超市裡的正職人員，月休8至10天，月薪29k，則享有一個月至一個半月的年終獎金。原PO坦言，原本有想找正職工作，但後來發現維持現況也不錯，「我現在這樣一年還能存18萬以上」。

原PO透露，她是母胎單身，現階段不想談戀愛，也不想結婚生子，不買車、不買房，只想在家當宅女追劇，唯一的樂趣就是每年一次的出國旅遊。此外，由於她父母有退休金，不用靠她養，年紀較小的妹妹也已經出社會自己賺錢，「這樣一想，其實領時薪，可以躺平也不錯了」。

文章曝光後，網友紛紛表示，「不用負擔家裡開銷，物慾又低的話，真的活得開心就好了」、「讚欸，羨慕的生活」、「這樣真的滿爽的，而且存錢能力很強」、「妳高興就好，畢竟每個人物慾不同、目標也不同，沒有誰對誰錯」、「喜歡自己的生活模式最重要」、「我以前也打算在家躺平，一個月賺三萬多感覺也很夠，直到不小心交了男友，越來越想賺更多錢，才能和對方一起享受生活」。