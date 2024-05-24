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不社交、休六日、薪水32k⋯高雄男列「6條件」怨：30幾歲工作難找

聯合新聞網／ 綜合報導
一名30多歲網友抱怨，他已經在高雄待業一個月，心中求職條件明明很基本，卻找不到喜歡且適合的工作。圖／ingimage
一名30多歲網友抱怨，他已經在高雄待業一個月，心中求職條件明明很基本，卻找不到喜歡且適合的工作。圖／ingimage

中高齡求職時，可能會遇到許多阻礙。一名30多歲網友就分享，他在高雄待業了一個月，卻仍然找不到工作，並列出6項十分基本的求職條件，好奇「這些條件真的這麼難找嗎？」引發網友討論。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己今年30多歲，因為想轉換跑道，辭去原本的工作後，目前已經待業一個月，投的工作屢屢碰壁，忍不住抱怨「30多歲真的有夠難找工作」。

原PO列出6項求職條件，希望能上不用輪班的固定班，且享有固定週休；做好自己份內工作就能準時下班，不想進行社交應酬；享勞健保、退休金；期望薪資32k，但32k以下也能接受；願意做環境清潔、泡茶等打雜工作；不騎車、不曬太陽、不跑腿或外送。他認為這些都很基本，詢問眾人「這些條件有這麼難找嗎？」

貼文引發討論，不少30歲以上網友感嘆，「我43歲更慘，工作條件設定的和你一樣，不好找」、「40幾歲的人找工作，沒要求還是沒人請」、「朋友50歲找不到工作，沒人要」、「以前大多數的公司都表明35歲以上的不用，如果你到達這年紀了最好有自知之明」。

有網友則建議，可以試著增進自身能力及專業性，「精進自己的本事，這樣就算不找工作，別人都會主動來找自己」、「慢慢找一定會有，前提是工作要有專業性」、「要有點專業才有辦法」、「可以去上職訓局的課程，上課還有最低生活保障的錢可以領，上完會輔導你就業或安排業主直接到學校面試學生」。

中高齡 待業 求職 薪資

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