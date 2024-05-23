求職面試三大必考題快準備起來 面試禁忌千萬別踩紅線

當求職正式進入面試關卡後，求職者應該注意哪好細節？還有哪些求職面試必考題，最好事先準備起來呢？根據yes123求職網23日發布的最新調查顯示，今年在面試新鮮人時，企業對於他的「第一印象」，在可複選狀況下，最重視的依序有：「言語談吐」(74.1%)、「穿著」(72.7%)、「禮貌」(68.2%)、「面談時的表情、神情」(51.7%)。

其他第一印象的評分項目，又分別為：「臉色、氣色」(43.9%)、「長相」(36%)、「髮型、化妝」(26.9%)、「肢體動作」(25.3%)。

同時在面試社會新鮮人時，今年企業又有哪些「必考題」呢？在可複選狀況下，主要依序為：「為什麼想應徵我們公司？應徵這份工作？」(62.7%)、「你(妳)期望的薪水是多少？」(61.5%)、「對公司、工作，你(妳)還有什麼問題想問、想了解？」(57.7%)，以及「能否請簡短(簡單)自我介紹一下？」(50.8%)、「為什麼想進這個行業？」(41.7%)。

其他的面試必考題，又還有：「如果錄取你(妳)，最快何時可以來上班？」(40.5%)、「如果錄取你(妳)，對工作的目標與期許是？」(30.6%)、「為什麼覺得這份工作、這個行業適合你(妳)？」(29.4%)，以及「你(妳)自認的優點與缺點是？專長與弱點是？」(23%)、「未來三到五年的職涯規劃是？」(21.8%)。

若以過去經驗來看，平均在面試開始後的143.3秒，就是大約經過快「兩分半」，企業主考官就會進行評分，這也代表早在自我介紹時，以及回答第一個問題的階段，社會新鮮人務必要非常謹慎以對。

對於新鮮人的「面試過程」，企業方面原本就有哪些「禁忌」存在呢？在可複選狀況下，前五名依序為：「服裝不整或奇裝異服」(50.3%)、「一問三不知或答非所問」(49.3%)、「面試遲到」(48.1%)，以及「臨時無法到，卻未來電告知」(46.7%)、「面試時的眼神游移不定、東張西望」(45.2%)。

其餘的「面試禁忌」，又分別有：「手機非靜音或震動模式，打斷面試過程」(34%)、「坐姿不佳、坐立難安」(32.1%)、「家人陪同前來面試」(27.8%)，「對面試官拍馬屁，或攀關係、裝熟」(26.6%)、「帶飲料或食物到面試地點」(25.4%)。

針對近幾年熱門的「遠距(線上)面試」，資方接受度又是如何？此次調查則顯示，有90.3%企業表示，願意嘗試「視訊面試」。

而且在可複選狀況下，對於「視訊面試」準備過程，企業重視求職者的細節，主要依序為：「講話速度、語調、音量」(44.9%)、「講話時的表情」(43.3%)、「視線是否看鏡頭」(34.8%)，以及「軟硬體設備的使用」(33.5%)、「穿著的服裝」(31.3%)。

其餘企業看重的「線上面試」細節，又分別有：「周圍環境是否安靜」(25.2%)、「背景的選擇」(23.7%)、「周圍環境的亮度」(22.1%)，以及「妝髮造型」(17%)、「是否使用手勢」(15.4%)。

此外，調查還發現，對於今年剛畢業或退伍的新鮮人，87.2%的公司透露，仍有「試用期」規定；這其中的七成九也表示，假如通過之後「還會」調薪。

如果錄取今年畢業或退伍的新鮮人，有四成六的企業表示，「最多」願意給他們「1個月(含)以上～3個月不到」的職場適應時間；另外有23.2%的公司指出，願意給「3個月以上～6個月不到」的工作適應期；不過僅給他們「超過0個月～1個月不到」時間的，也佔了18.1%。

因此換算下來，「職場適應期」的平均值，則落在三個月，大約為90天，也多於去年的2.8個月，以及前年的2.6個月。

綜觀本次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌建議「Z世代」的畢業生，若想避免誤觸「應徵地雷區」，大家應該採取以下這些「求職教戰守則」。

例如在履歷表部份，有所謂的「三要、三不」原則！首先「要」附自傳：分段落，在A4一頁以內，字數也控制在千字以下。「要」有照片：最好是穿正式服裝所拍的履歷照。「要」精準無誤：個資填寫上沒有遺漏、誤植，自傳內容也沒有錯別字。

以及「不」一稿多投：針對不同的應徵職缺、企業，履歷內容客製化，適度修改自傳。「不」是交友自介：履歷資料與自傳，千萬不要當成徵友廣告、社群自我介紹，家世背景也不用佔太多篇幅。「不」寫網路用語：白話文呈現即可，「鄉民體」與表情符號千萬別用，也不用假裝「文青」，刻意使用文言文、對仗、詩詞、散文。

然後進入面試階段，也有「三要、三不」原則。首先「要」服儀恰當、整潔：配合應徵行業、企業文化，選擇服裝以及適當的妝髮造型，並塑造有條不紊的形象。「要」實問實答：請勿裝懂，或採過度天馬行空、跳針式回答，真的不知道就誠實回答。「要」全程專注：眼神專注在面試人員這邊，並且專注聽到對方的問題、回應、要求。

還有「不」遲到或放鴿子：這是最基本的求職禮貌。「不」當媽寶或靠爸族：在面試當天，家人盡量不要一起出現在面試地點，事後父母、長輩，也不用向企業詢問是否錄取。「不」裝熟：適當提問即可，請勿亂問面試官私人問題，或者刻意攀關係、套交情。

上述「畢業季新人招募與企業求職禁忌調查」，是由yes123求職網於2024年5月7日到5月20日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共1,023份，信心水準為95%，誤差值為正負3.06%。