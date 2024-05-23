勞保2028年破產年改無望？勞長何佩珊：財務撥補就是改革
根據勞動部2021年精算報告指出，勞保基金將於2028年用罄，勞保年改也被外界視為賴政府上任後必拆的未爆彈。新任的勞動部長何佩珊今首度面對媒體，被問及是否在任內啟動勞保年金改革？她強調，過去四年已經透過撥補進行改革。
何佩珊今首度赴立院社福及衛環委員會進行業務報告。對於勞團期待政府撥補明確入法，何佩珊說，賴總統就職演說已經明白揭示「有政府在，勞保絕對不會倒」，背後內涵就是賴政府有能力發展經濟，確保有足夠的財政能力對勞保基金進行挹注跟撥補，「這就是所謂撥補入法中的政府負最終支付責任的改革」，勞動部自2020年也已經逐年撥補迄今。
她進一步指，截至今年3月，勞保基金水位來到新高的9941億元，現在財務相對穩健，沒有破產問題，請勞工朋友絕對要安心。
對於媒體追問持續撥補，意即不打算就勞保年金進行結構性的制度改革嗎？政府負最終支付責任將明文入法嗎？何佩珊強調，「政府付最終支付責任就是一個改革，我們已經透過撥補勞保財務進行實踐」勞保改革已經做了四年，財務撥補就是一個改革。
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