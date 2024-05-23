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綠領職缺大增 近半不限科系

聯合報／ 記者邱怡瑄／台中報導
104人力銀行職涯教育長兼副總經理王榮春說，綠領工作「非理工限定」，文科人才也可大展身手。記者蔡宗儒／攝影
104人力銀行職涯教育長兼副總經理王榮春說，綠領工作「非理工限定」，文科人才也可大展身手。記者蔡宗儒／攝影

全球積極尋求減碳途徑，各大企業也出手爭搶綠領人才。人力銀行業者統計，今年每月平均有超過三千五百個綠領工作職缺，六年來成長五倍，是需要年輕人投入的新領域，且「非理工限定」，文科人才也可大展身手。

聯合報系永續工作室昨在東海大學舉辦「新世代綠領人才」系列講座，一○四人力銀行分享綠領職缺的最新調查結果，每月平均有逾三千五百個綠領職缺，其中，百分之五十二綠領職缺不需工作經驗，顯示企業求才若渴。

在這波綠領職缺中，來自電子資訊、半導體和製造業的職缺超過五成，不過一○四人力銀行職涯教育長兼副總經理王榮春說，綠領工作非理工人的專利，若分析各項職缺列出的科系要求，標示「不限科系」者占了百分之四十七。

王榮春說，現在是「科系或學歷無法定義個人能力的時代」，企業觀察到許多學生會出於興趣去實習、做專案，申請就讀科系以外的學程，所以徵才時會在「工作經驗」和「就讀科系」上鬆綁條件，希望多看看不同的求職者，而不是因為學歷、科系等條件擋住人才。

若年輕人想趁在學期間充實綠領技能，王榮春建議可考碳盤查、碳抵換、永續管理師等綠領證照。據一○四人力銀行後台數據顯示，若有相關證照，薪資可提升三千元至五千元不等。

王榮春也說，生活中處處是培養綠領職能的機會。例如英國搖滾樂團Coldplay為了讓巡迴演唱會更永續、環保，沉寂四年、研究轉型方法，最後推出可植物分解的演唱會手環、發電儲能舞台，還發布永續報告書。

王榮春說，如果同學上課學到怎麼寫永續報告書，就可以找校內社團的成果發表合作，幫他們寫永續報告書，「及時應用，未來求職放在履歷中，也是一份很好的作品。」

永續 科系 職缺

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