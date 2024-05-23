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「新世代綠領人才」講座 永續思維校園扎根 向青年招手

聯合報／ 記者邱怡瑄／台中報導
聯合報系永續工作室昨在東海大學舉辦「新世代綠領人才」講座，由聯合報系永續長羅國俊（右一）主持，與會講者（右二至左）為玉山金控綜合管理處處長陳勸仁、一○四人力銀行職涯教育長暨副總經理王榮春，及東海大學副校長暨永續長張嘉修。記者蔡宗儒／攝影
聯合報系永續工作室昨在東海大學舉辦「新世代綠領人才」講座，由聯合報系永續長羅國俊（右一）主持，與會講者（右二至左）為玉山金控綜合管理處處長陳勸仁、一○四人力銀行職涯教育長暨副總經理王榮春，及東海大學副校長暨永續長張嘉修。記者蔡宗儒／攝影

永續意識提升，學界、金融界和人力銀行業者皆指出，企業對綠領人才的需求，不只局限碳盤查、再生能源等領域，能把技能與永續觀念結合的「綠色思維」，是未來人才競爭力關鍵。一○四人力銀行職涯教育長暨副總經理王榮春表示，綠領職涯比想像中多元。

聯合報系率先在媒體界設立永續長職務，報系永續工作室關注永續人才培育及青年未來發展。昨起舉辦「新世代綠領人才」系列講座，首場在東海大學登場，邀請玉山金控、一○四人力銀行及東海大學交流培育綠領人才的觀察。

聯合報系永續長羅國俊說，傳統認為企業關心永續只為了形象，但現在各大企業、各部門都在為永續動員，企業正展開全面「綠化」。今年走入校園辦理綠領人才講座，希望擴大正面影響力，讓關注永續議題的學子與業界相互交流。

「先培育人才，才能經營永續事業。」玉山金控綜合管理處處長陳勸仁說，白領或藍領工作者的綠色思維很重要。

王榮春表示，現在各行各業都可跟永續專才結合，例如「財務金融」工作者可編纂永續報告書，企管人才可擔任公司的永續管理師，對室內裝修有興趣者，也有強調環保塗裝材料的「綠裝修」行業可投入。

綠色思維不只在業界發酵，也走進校園。東海大學副校長暨永續長張嘉修分享，東海大學會提供學生「電子履歷」分析資訊，在校期間修過哪些永續相關的課程、活動，又各自對應哪些目標，透過電子履歷統計都一目了然，也可為學生未來職涯加分。去年二月也設置跨域創新學院，推動「產業微學程」由業師進入校園開課，讓學生累積永續相關的業界經驗。

對企業來說，內部員工綠色素養的累積也須層層遞進。陳勸仁分享，玉山金控對不同層級同仁，規畫獨有的永續學習主軸。例如新進行員須建立永續的基本認知，中階主管要讓職能與永續專業結合，高階經理人則強調永續觀念傳承。

陳勸仁提醒，企業ＥＳＧ轉型是數位兼永續的「雙軸轉型」，綠領人才要掌握好數位技能，也要與不同年齡層的同仁多交流。

羅國俊也以聯合報系為例，分享媒體實踐綠色思維的經驗；聯合報在二○二一年成立永續專責部門，訴求「改變自己」，在公司設置光電板、雨水回收系統、執行綠色採購等行動；同時追求「改變社會」，二○二一年起連續三年採訪聯合國氣候峰會，為台灣社會帶回第一手氣候時事。

東海大學 永續 綠色

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