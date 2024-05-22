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4月失業率3.36% 創24年同月最低

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天公布4月失業率為3.36%，創24年同月最低。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
主計總處今天公布4月失業率為3.36%，創24年同月最低。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

主計總處今天公布4月失業率為3.36%，較上月下降0.02個百分點，連續2個月下滑，且創24年同月最低。經季節調整後的失業率為3.39%， 也較上月下降0.01個百分點。

主計總處統計，4月就業人數1157.9萬人，較上月減少2千人，變化最大的是批發零售業減少3000人，主要是清明連假過後，部分臨時性工作結束所致。但住宿餐飲業就業人數已經連續20個月增加、累計增加6.2萬人，凸顯內需服務業持續復甦。1至4月就業人數平均1158萬人，較上年同期增加9.1萬人、0.79%。

4月失業人數40.3萬人，較上月減少2千人，其中初次尋職失業者及因對原有工作不滿意而失業者分別減少2千人及1 千人；因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於 35 小時之工作及季節關係）致週工時未達35小時者16.3萬人，較上月增加2千人，較去年同月則減少3.7萬人。

4月4周失業率3.38%，較上月下降0.11個百分點。

若按年齡層觀察，15-19歲者失業率8.20%，20-24歲11.36%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25-29歲者失業率5.79%，30-34失業率3.30%。

失業 工時

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